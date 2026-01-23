За прошлый год их провели в 227 торговых точках разных форматов. Приобретали как пищевую, так и непищевую продукцию. В итоге из торговли на стадии реализации были изъяты 227 кг разных товаров, в том числе детская одежда и игрушки.

Предприниматели спрашивали, как выбираются объекты для проведения контрольной закупки

Подчеркнем, это закупки не по обращению покупателей, в некотором смысле «слепая» выборка, в которой санитарная служба традиционно обращает внимание на товары повышенного риска - вроде мясных и молочных продуктов, детский ассортимент.

- Было закуплено 1 278 образцов для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы, в том числе пищевой продукции - 844 и непищевой - 434 образца, - сообщила на заседании в региональной палате предпринимателей руководитель отдела контроля за соблюдением требований технических регламентов департамента санэпидконтроля Костанайской области Наталья АХМЕТОВА.

Из проб пищевой продукции не соответствующими регламентам были признаны 11%, из проб непищевой - 50%. В большинстве случаев речь шла о несоответствии маркировки: не были указаны сроки хранения, адрес производителя, указывались недостоверные данные о составе, не было перевода на государственный язык. Возможно, кто-то воспринимает это как формальность, однако с точки зрения контролирующих органов речь идет о введении покупателя в заблуждение и о рисках для здоровья. В частности, когда не пишется полностью состав или фальсифицируется, а также, когда не проставлены даты выработки и предельный срок хранения.

По словам Ахметовой, проводя контрольные закупки, специалисты санитарной службы не раз находили в магазинах просроченные и испорченные товары, в частности, рыбные.

- Из общего количества исследованных проб несоответствия выявлены в следующих основных товарных группах: мясная продукция -16,4%, рыбная - 30%, мукомольная - 12%, кондитерская продукция -13,2%, прочая - 23%, продукция легкой промышленности - 93%, игрушки - 74%, продукция для детей и подростков - 89%, в том числе детская одежда - 100%, - сообщила она. - Было снято с реализации более 269,3 кг продукции на общую сумму 1,4 млн тенге. В том числе мясной продукции - 21,4 кг, кондитерской - 129,4 кг, соковой - 74 литра, чая - 24,5 кг и 7 кг детских игрушек.

Отвечая на вопросы предпринимателей, она добавила, что игрушки, вообще товары для детей и подростков в подавляющем большинстве продаются с нарушением требований технических регламентов. Часто игнорируются требования по маркировке и в магазинах, где идет фасовка товаров.

Что бывает за такого рода нарушения, кроме снятия с реализации, изъятия товаров по постановлению главного санитарного врача области? В некоторых случаях можно заработать приостановление действия лицензии или ее отзыв. Или штраф. Было привлечено к ответственности в виде административного штрафа на сумму более 10 млн тенге 14 субъектов предпринимательства.

О качестве своей работы предприниматели вопросов не задавали, их интересовала периодичность такого рода проверочных мероприятий и то, как выбираются для этого объекты торговли.

- Контрольный закуп продукции осуществляется в соответствии с планом, утвержденным приказом руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля Костанайской области, - ответила Ахметова. - Посетить один объект разрешается только раз в год. Если субъекту менее трех лет, мы не имеем права его проверять. А небольшие объекты идут на хитрость. В Сарыкольском районе одно предприятие не могли проверить 10 лет: сначала торговую точку хозяин оформил на себя, через три года - на жену, еще через три года - на кого-то из детей.

Окончание разговора традиционное: потребителей санитарная служба призывает быть внимательными, а предпринимателей - ответственными.

Фото пресс-службы НПП