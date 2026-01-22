В нескольких регионах Казахстана, несмотря на возврат государству неиспользуемых и незаконно предоставленных земель, сохраняется острый дефицит пастбищ, заявил сенатор Сакен Арубаев. В депутатском запросе он отметил, что на сегодня в собственность государства вернули 14,3 млн га земель, из которых 12,7 млн га составляют пастбищные угодья, передает Informburo.kz.

Фото Depositphotos.com

"8,5 млн га уже повторно вовлечены в сельскохозяйственный оборот. Однако в ряде регионов дефицит пастбищ сохраняется в критических объёмах", – сказал Арубаев.

По словам депутата, в Мангистауской области он достигает 2,3 млн га, в Туркестанской превышает 531 тысячу га, в Алматинской – 758,8 тысячи га, в Кызылординской – 403,2 тысячи га, в Костанайской – 379 тысяч га. Он подчеркнул, что часть возвращённых пастбищ расположена далеко от населённых пунктов, не имеет водных источников и инфраструктуры либо не подходит для полноценного использования с учётом природно-климатических условий.

Отдельное внимание Арубаев уделил проблеме перевода части сельскохозяйственных земель в категорию государственного лесного фонда.

"В нескольких регионах, включая Жамбылскую область, пастбища, традиционно использовавшиеся для сезонного выпаса скота, оказались недоступными, несмотря на то, что многие из этих участков фактически не выполняют лесоразведочную функцию", – отметил депутат.

В этой связи сенатор предложил:

разработать специальную государственную программу по инвентаризации удалённых пастбищ и созданию необходимой инфраструктуры;

провести комплексные научные и геоботанические исследования с формированием единой цифровой базы пастбищ;

сформировать правовые механизмы для вовлечения в хозяйственный оборот земель, формально относящихся к государственному лесному фонду, но пригодных для животноводства.

В Министерстве сельского хозяйства в ноябре 2025 года сообщали, что план по возврату земель, которые использовали не по назначению или выдали с нарушениями, досрочно выполнили. 704,7 тысячи га из них уже передали населению.