Суть акции «Народный гаишник»: вы сообщаете об опасном участке на дорогах Костаная и излагаете суть проблемы, а мы направляем запрос в департамент полиции.

Сообщение о том, что нужно установить знаки приоритета на пересечении улиц Тобольская - Кирпичная, прислал житель Костаная Георгий ИНКИН.

Нужны ли знаки приоритета на пересечении улиц Тобольская и Кирпичная? / Фото Диаса СУЛЕЙМЕНА

- Те, кто едет по Тобольской, должны пропускать выезжающих с Кирпичной, но этого никто и никогда не делает, - пишет он. - К тому же по Тобольской ходит автобус № 7, все по умолчанию считают ее главной. Но это ненормально, кто-то ошибиться может.

«НГ» отправила запросы в отдел ЖКХ Костаная и ДП Костанайской области.

Ранее мы публиковали сообщение жителя Костаная Мнайдара ЕСЕТОВА о длинном повороте на дороге в сторону аэропорта Костаная - после проезда под железнодорожным мостом:

- Можно ли ограничить движение до 40 км/ч в направлении аэропорта от железнодорожного моста? Посмотрите статистику ДТП на этом промежутке дороги. Там пешеходный переход, детская больница, постоянно людей сбивают.

В департаменте полиции на запрос «НГ» ответили:

- По результатам анализа дорожно-транспортной обстановки установлено, что на участке улицы Шакшак Жанибек батыра (в направлении микрорайона Аэропорт, после железнодорожного путепровода) в 2024 году произошло 10 ДТП, в 2025 году - 20 ДТП. Необходимости введения дополнительного ограничения скоростного режима на указанном участке не имеется, так как данный участок является магистральной улицей с четырехполосным движением и высокой интенсивностью транспортного потока. Установка ограничения скорости до 40 км/ч может привести к снижению пропускной способности дороги, образованию заторов и транспортных коллапсов. В связи с отсутствием оснований для введения дополнительных ограничительных мер, реализация мероприятий по снижению установленного скоростного режима не планируется. Но выставлено предложение в адрес ГУ «Отдел ЖКХ, ПТ и АД акимата города Костаная» об установке светофора с вызовным устройством.

В полиции также напомнили: «Участникам дорожного движения необходимо строго соблюдать Правила дорожного движения Республики Казахстан, требования дорожных знаков и дорожной разметки. Пешеходам при пересечении проезжей части, особенно на нерегулируемых пешеходных переходах, рекомендуется оценивать скорость и расстояние приближающихся транспортных средств, убедившись, что водители предоставляют преимущество в движении».

А в отделе ЖКХ пояснили, что в ближайшее время рекомендации об установке светофора следовать не планируют.

Мы также публиковали сообщение о пересечении улиц Маяковского и Волынова в Костанае.

- Ул. Маяковского пересекается с ул. Волынова, которая является односторонним движением, - писал читатель. - Ранее был знак, свидетельствующий о том, что налево ехать запрещено. Сейчас этот знак убрали. И поворачивая налево (что не запрещено), ты едешь по встречке. Такая артерия жизненно важная для города и так относятся власти к этому делу.

Тогда отдел ЖКХ пообещал установить этот знак, но автор сообщения поведал «НГ», его по-прежнему нет. На дополнительный вопрос в ведомстве нам сообщили, что сейчас ищут подрядчика.