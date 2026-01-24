Этого пса волонтеры ОО «Надежда Плюс kst» забрали из п. Качар (близ Рудного), сейчас он живет на их территории. Здесь ему дали кличку Магнус.

Магнус любит людей, адекватно относится к детям

- Псу еще нет года, но он уже крупный, - рассказала «НГ» председатель объединения Александра ЛЕБЕДИНСКАЯ. - Умеренно добрый. То есть он добр, но при этом, когда ты смотришь на него, автоматически напрягаешься. Магнус - это прекрасный охранник в семью. Друг, защитник и компаньон.

Пес очень любит людей, адекватно относится к детям. Поэтому может жить не только на территории организации, но и в семье.

- Магнус - это смесь овчара и алабая. Мы назвали его кангалом, но он не совсем кангал, - пояснила волонтер. - Содержать его лучше внутри двора - на свободном выгуле (он легко управляем), в вольере, но не на цепи. У нас он живет с девочкой алабаем и они прекрасно взаимодействуют.

Чтобы забрать Магнуса или других постояльцев реабилитационного центра ОО «Надежда Плюс kst» в свой дом, напишите на номер горячей линии WhatsApp +7-707-287-31-99 или в директ Instagram @hope_kst



Фото предоставлено Александрой ЛЕБЕДИНСКОЙ