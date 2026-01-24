«Ищу дом»: Друг, охранник и компаньон
Андрей СКИБА
Этого пса волонтеры ОО «Надежда Плюс kst» забрали из п. Качар (близ Рудного), сейчас он живет на их территории. Здесь ему дали кличку Магнус.
Магнус любит людей, адекватно относится к детям
- Псу еще нет года, но он уже крупный, - рассказала «НГ» председатель объединения Александра ЛЕБЕДИНСКАЯ. - Умеренно добрый. То есть он добр, но при этом, когда ты смотришь на него, автоматически напрягаешься. Магнус - это прекрасный охранник в семью. Друг, защитник и компаньон.
Пес очень любит людей, адекватно относится к детям. Поэтому может жить не только на территории организации, но и в семье.
- Магнус - это смесь овчара и алабая. Мы назвали его кангалом, но он не совсем кангал, - пояснила волонтер. - Содержать его лучше внутри двора - на свободном выгуле (он легко управляем), в вольере, но не на цепи. У нас он живет с девочкой алабаем и они прекрасно взаимодействуют.
Чтобы забрать Магнуса или других постояльцев реабилитационного центра ОО «Надежда Плюс kst» в свой дом, напишите на номер горячей линии WhatsApp +7-707-287-31-99 или в директ Instagram @hope_kst
Фото предоставлено Александрой ЛЕБЕДИНСКОЙ
