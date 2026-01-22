В Казахстане собираются активнее производить лекарства внутри страны. Власти рассчитывают, что это поможет снизить зависимость от импорта и сделать препараты более доступными для пациентов, передаёт TengriHealth.

Где откроют новые фармпредприятия

Правительство поддержало четыре крупных проекта по запуску и расширению фармацевтических производств. Общий объём инвестиций составит 173 миллиарда тенге.

Соответствующие постановления подписал премьер-министр Олжас Бектенов.

Новые заводы будут выпускать 356 наименований лекарств, в том числе социально значимые препараты. Речь идёт о средствах для лечения онкологических заболеваний и сахарного диабета, а также противовирусных, иммунобиологических, обезболивающих, противовоспалительных и противомикробных лекарствах.

Однако ещё неизвестно, когда именно эти предприятия заработают.

Два завода откроют в Алматы и по одному в Алматинской и в Туркестанской областях.

Какие лекарства планируют выпускать

По данным пресс-службы правительства, в Алматы появится завод, который будет выпускать 54 вида лекарств, 35 из которых — социально значимые, включая препараты для лечения рака и диабета. Объём инвестиций оценивают в 58,5 миллиарда тенге.

Здесь же планируют открыть фармацевтический комплекс, который займётся выпуском активных фармацевтических ингредиентов, лекарственных средств и биопрепаратов в соответствии с международными стандартами GMP. Объём инвестиций оценивают в 39,2 миллиарда тенге.

В Алматинской области хотят запустить многофункциональный фармкомплекс с несколькими производственными линиями. Он будет выпускать более 70 наименований лекарств, в том числе противовирусные препараты, лекарства для диабетиков II типа и средства от анемии. Объём инвестиций составляет 39 млрд тенге.

А в Туркестанской области, по информации правительства, построят крупный фармзавод с общим объёмом инвестиций в 36,7 млрд тенге. Он будет выпускать 101 вид лекарств — от обезболивающих до противомикробных и противопростудных.

Всего благодаря новым производствам в стране появится около 675 рабочих мест.

Власти обещают, что запуск заводов поможет увеличить долю казахстанских лекарств и улучшить доступность препаратов для населения.

Причины дефицита лекарств: геополитика и зависимость от импорта

Ранее мы писали о том, что представители фармацевтической индустрии отмечали зависимость Казахстана от импорта лекарств, в том числе из России, Германии и Украины. При этом препараты из России занимали около 11-14 процентов рынка и были дешевле аналогов, что делало их востребованными.

Однако после начала войны в Украине российские власти ввели разрешительный порядок вывоза лекарств, что осложнило поставки в Казахстан и привело к росту цен на 10-15 процентов и дефициту в некоторых регионах.

По данным СМИ, Казахстан импортирует до 14 процентов лекарств из России и около 15 процентов — из Германии. Нарушения цепочек поставок повлияли на наличие в аптеках таких жизненно необходимых препаратов, как инсулин, "Дипросалик" и лекарства для лечения онкологии и эпилепсии.