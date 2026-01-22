Борьба с "лжебедными": число получателей АСП в Казахстане сократилось на 120 тысяч человек в 2025 году
В 2025 году адресную социальную помощь получили 292,7 тысячи человек из 54,4 тысячи семей, передает Informburo.kz. Общая сумма выплат составила 33,4 млрд тенге, сообщает пресс-служба Минтруда.
Фото Depositphotos
Эти показатели гораздо ниже, чем в предыдущем году. Так, в 2024 году АСП охватила 413,7 тысячи человек из 78,1 тысячи семей. На эти цели из бюджета потратили 39,5 млрд тенге. В начале 2025 года в Минтруда прогнозировали, что число получателей адресной помощи вырастет в два раза, но этого не произошло. В стране выявили многочисленные факты, когда АСП назначалась с нарушениями. В сентябре прошлого года стало известно, что АСП не будут назначать семьям с кредитами, если это не ипотечные займы.
Основная цель АСП – выведение семьи из сложной жизненной ситуации через поддержку в виде денежных выплат и вовлечения в активные меры содействия занятости трудоспособных членов семьи.
АСП предусматривает:
- Ежеквартальное назначение социальной помощи гражданам, доход которых не превышает черты бедности.
- Предоставление ежемесячной дополнительной выплаты детям из малообеспеченных семей в возрасте от одного до шести лет включительно в размере 1,5 МРП на каждого ребёнка. В 2025 году дополнительная выплата назначена 91 тысяче детей дошкольного возраста из числа получателей АСП на сумму 4,1 млрд тенге.
- содействие занятости путем трудоустройства, предоставления грантов семьям, мотивированным на открытие собственного дела, направления на курсы повышения квалификации (при необходимости) и другие.
Казахстанцы могут подать заявление на назначение АСП, обратившись в карьерный центр, к акиму сельского округа по месту жительства или через портал электронного правительства.
Последние новости
пожалуйста зарегистрируйтесь.