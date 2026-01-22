В 2025 году адресную социальную помощь получили 292,7 тысячи человек из 54,4 тысячи семей, передает Informburo.kz. Общая сумма выплат составила 33,4 млрд тенге, сообщает пресс-служба Минтруда.

Фото Depositphotos

Эти показатели гораздо ниже, чем в предыдущем году. Так, в 2024 году АСП охватила 413,7 тысячи человек из 78,1 тысячи семей. На эти цели из бюджета потратили 39,5 млрд тенге. В начале 2025 года в Минтруда прогнозировали, что число получателей адресной помощи вырастет в два раза, но этого не произошло. В стране выявили многочисленные факты, когда АСП назначалась с нарушениями. В сентябре прошлого года стало известно, что АСП не будут назначать семьям с кредитами, если это не ипотечные займы.

Основная цель АСП – выведение семьи из сложной жизненной ситуации через поддержку в виде денежных выплат и вовлечения в активные меры содействия занятости трудоспособных членов семьи.

АСП предусматривает:

Ежеквартальное назначение социальной помощи гражданам, доход которых не превышает черты бедности.

Предоставление ежемесячной дополнительной выплаты детям из малообеспеченных семей в возрасте от одного до шести лет включительно в размере 1,5 МРП на каждого ребёнка. В 2025 году дополнительная выплата назначена 91 тысяче детей дошкольного возраста из числа получателей АСП на сумму 4,1 млрд тенге.

содействие занятости путем трудоустройства, предоставления грантов семьям, мотивированным на открытие собственного дела, направления на курсы повышения квалификации (при необходимости) и другие.

Казахстанцы могут подать заявление на назначение АСП, обратившись в карьерный центр, к акиму сельского округа по месту жительства или через портал электронного правительства.