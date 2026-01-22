Жительница Костаная ехала на поезде "Костанай-Алматы" 19 января. В Астане женщина сошла с поезда, но забыла в вагоне сумку с документами и крупной суммой денег. А вечером ей предстояло лететь за границу.

- Она вышла из вагона и спустя некоторое время обнаружила, что по собственной невнимательности оставила в поезде сумку с личными документами, заграничным паспортом, туристическими путевками в Таиланд, а также денежными средствами в размере 1 700 долларов США. К этому моменту поезд уже продолжил движение, - сообщает пресс-служба МВД.

Женщина обратилась за помощью к сотрудникам полиции. Линейным управлением полиции на станции Астана были организованы оперативно-розыскные мероприятия. В результате сумка была обнаружена в поезде патрульными полицейскими Айбеком Аманжоловым и Шерханом Нурмаш, которые несли службу в сопровождении этого пассажирского состава. Все находившиеся в сумке вещи и деньги вернули законной владелице в полном объеме.