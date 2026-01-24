Спортивная жизнь в республике в 2025 году не сводилась только подготовкой к зимней Олимпиаде-2026, проводились чемпионаты и формировались сборные Казахстана по разным видам спорта для участия в соревнованиях самого высокого уровня.

Бадминтон

Костанайцы вновь подтвердили, что они входят в число сильнейших в республике во всех возрастных категориях.

Первыми это сделали спортсмены до 18 лет в лице воспитанников ЦПОР, ДЮСШ № 2 и ДЮСШ Костанайского района, завоевав 13 медалей на прошедшем в апреле в Костанае чемпионате РК среди спортсменов 2007 г. р. и младше. Им не было равных в командных соревнованиях, а также в одиночных разрядах, где лучшими стали Айтуар Ромазанов из Костаная и Диана Наменова из Костанайского района, а серебряные медали завоевали Тимур Бурханов (Костанайский р-н) и Алиса Кулешова (Костанай). Еще одна медаль в одиночном разряде на счету Ерасыла Ахмета (Костанайский р-н).

В парном разряде среди девушек золото завоевали Наменова и Кулешова, а одна из бронзовых наград на счету Киры Казак (ДЮСШ № 2). Среди юношей в этой категории серебро у Ромазанова, а бронза у Бурханова с Ахметом, а также у Богдана Карачурина (Костанайская районная ДЮСШ).

В соревнованиях смешанных пар Бурханов и Наменова стали серебряными призерами, а Ромазанов и Кулешова - бронзовыми.

Буквально через месяц наши бадминтонисты завоевать восемь призовых мест на VI Молодежных играх РК в Уральске. В одиночном разряде среди девушек победительницей стала Диана Наменова, а бронзовую медаль завоевала Алиса Кулешова. Они же в парных соревнованиях заняли 2-е место. Среди юношей бронза в одиночном разряде у Тимура Бурханова. Он же и Айтуар Ромазанов заняли 3-е место в парном разряде. В смешанном парном разряде две бронзы на счету Бурханова и Наменовой, а также Ромазанова и Кулешовой. И еще одну серебряную награду бадминтонисты Костанайской области завоевали в командных соревнованиях.

А еще через месяц в Болгарии на международном турнире среди юниоров (до 19 лет) VICTOR Bulgaria Junior Challenge 2025 Диана Наменова и Алиса Кулешова завоевали бронзовые медали в парном разряде. Кулешова также отличилась и в смешанном парном разряде, став бронзовым призером.

В октябре Костанай принимал лично-командный чемпионат РК среди взрослых спортсменов, в котором сборная области заняла 2-е место. Среди личных достижений 2-е место Оксаны Штелле и 3-е место Алисы Кулешовой в женском одиночном разряде, 3-е место в мужском парном разряде Джангира Ибраева и Ильи Лысенко, а также серебро Оксаны Штелле, бронза Алисы Кулешовой и Дианы Наменовой в женском парном разряде и еще одна бронза Арины Сазоновой.

Бокс

Первым стартом из календаря Казахстанской федерации бокса стал прошедший в конце января чемпионат РК среди младших юношей (2011-2012 г. р.), в котором бронзовую медаль в копилку области принес Мирас Сейдуллаев (Рудный) в весовой категории до 49 кг.

Награды всех достоинств завоевали представительницы нашей области в феврале на VI международном турнире среди девушек (юниорок 2007-2008 г. р. и молодежи 2009-2010 г. р.) на призы олимпийского чемпиона Ермахана Ибраимова, который прошел в Центре олимпийской подготовки Алматинской области. Победительницами стали Рамина Маханова (до 54 кг) и Фариза Тажибаева (до 80 кг), серебряную медаль завоевала Мадина Нурманова (до 66 кг), а бронзовую - Ангелина Почеховская (до 80 кг).

Обладательницами трех медалей стали костанайские спортсменки и на VII международном турнире на призы финалистки Олимпиады-2012 Софьи Очигавы, прошедшем в марте в Москве. Золотую медаль в категории до 54 кг завоевала Рамина Маханова, а бронзовыми призерами стали Анеля Наурызбаева (до 46 кг) и Мадина Нурманова (до 66 кг).

В мае в Шри-Ланке прошел чемпионат Азии среди молодежи (до 19 лет) и спортсменов до 22 лет.

В турнире среди молодежи в весовой категории +92 кг воспитанник ДЮСШ Костаная Бексултан Кайратулы стал чемпионом, одержав в финале досрочную победу над Каримжаном Именходжаевым из Кыргызстана.

Финальный бой чемпионата Азии среди молодежи в категории свыше 92 кг между Бексултаном Кайратулы и Каримжаном Именходжаевым (Кыргызстан) / Фото facebook.com/ASBC.Official

А в конце апреля в Иордании Фариза Тажибаева из Рудного завоевала серебряную медаль на чемпионате Азии (World Boxing) среди девушек до 17 лет в категории до 80 кг.

В конце мая - начале июня в столице Таиланда прошел престижный международный турнир по боксу среди мужчин и женщин Thailand Open 2025, финалисткой которого в категории до 75 кг стала бронзовый призер чемпионата мира 2023 года Надежда Рябец. Ранее она принимала участие в чемпионате мира, прошедшем в марте в Сербии, на котором дошла до четвертьфинала.

В начале июля Рябец выступила на прошедшем под эгидой World Boxing в Астане третьем этапе Кубка мира среди мужчин и женщин. Сборная Казахстана заняла 1-е место в общекомандном зачете, завоевав восемь золотых медалей, четыре серебряные и три бронзовые. Надежда Рябец дошла до финала в весовой категории до 75 кг и завоевала серебряную медаль.

Победа Надежды Рябец в полуфинале / Фото instagram.com/qaz_team_official

Ряд престижных турниров прошел и в Костанае.

В июне международный турнир среди юниоров, посвященный памяти Александра Мирошниченко, собрал свыше 100 боксеров 2009-2010 г. р. из Казахстана, Кыргызстана, России и Ирака.

Среди призеров турнира в 14 весовых категориях были и 15 представителей Костанайской области. Чисто костанайскими стали два финала. В категории до 60 кг Вячеслав Ким одержал победу над Султаном Жакуповым, удостоенный приза «За волю к победе», а в категории до 80 кг Антон Брунер из Костаная одержал верх над Мансуром Батырхановым из Лисаковска, ставшим обладателем «Приза зрительских симпатий».

Серебряными призерами стали Ерсултан Майдонов (до 44 кг), Алишер Мухамедиев (до 46 кг), Макар Шаповалов (до 48 кг), Азамат Джалимбеков (до 54 кг) и Омар Дихан (до 63 кг).

Бронзовые награды завоевали Данил Жутов (до 46 кг), Адилет Кенесхан (до 57 кг), Иван Ишин (до 63 кг), Давид Ясинский (до 66 кг), Дмитрий Трайд (до 70 кг) из Костаная и Нурмахан Конаров (до 57 кг) из Рудного.

Победу в категории до 80 кг одержал Антон Брунер / Фото предоставлено «СКБ имени Урала и Коргана Айтеновых»

В июле уже в 26-й раз прошел в Костанае международный турнир по боксу среди молодежи, посвященный памяти вице-президентов Федерации бокса Костанайской области Урала и Коргана Айтеновых, в котором участвовали боксеры 2007-2008 г. р. из Ирака, Катара, Кыргызстана, России, Сирии, Узбекистана и 14 регионов Казахстана. Впервые в турнире принимали участие и девушки, которые определили сильнейших в трех весовых категориях.

Боксеры Костанайской области поднялись на пьедестал в восьми весовых категориях, завоевав девять наград, в том числе три золотые, три серебряные и три бронзовые.

Победителями турнира стали Ернар Кенжигарин (до 50 кг), Кирилл Шкута (до 70 кг) и Кирилл Покорский (до 75 кг). Серебряные награды на счету Медеу Егембергенова (до 55 кг), Антона Худякова (до 60 кг) и Игоря Волейчука (до 80 кг). Обладателями бронзовых наград стали Илья Майборода (до 75 кг), Ансаган Канапьянов (до 85 кг) и Азамат Абдрашев (до 90 кг).

Среди юниорок пять представительниц Костанайской области выступили в финалах. В чисто костанайских финалах в весовой категории до 60 кг Ботагоз Габдулина победила Дану Дробышеву, а в категории до 65 кг Фарида Игисенова взяла верх над Инессой Классен. А в категории до 57 кг Айым Агитаева стала второй.

В сентябре прошел международный турнир по боксу, посвященный тренерам Костаная, в котором приняли участие мужчины (элита) и женщины 2006 г. р. и старше из шести регионов республики, а также гости из Узбекистана.

Боксеры Костанайской области заняли семь призовых мест: три первых, одно второе и три третьих.

Сильнейшими среди мужчин стали Михаил Коханчик (до 80 кг) и Илья Медяник (свыше 90 кг), Бронзовые награды завоевали Жанибек Шербаев (до 60 кг), ставший в феврале серебряным призером первого чемпионата РК среди боксеров не старше 22 лет, Илья Майборода (до 65 кг) и Денис Кучер (до 80 кг). Все - представители рудненской школы бокса

Среди женщин победу в турнире одержала Анастасия Рылина из Карабалыкского района, выступавшая в весовой категории до 75 кг, а серебряным призером стала Айым Агитаева (до 51 кг).

Итогом года стал прошедший в октябре в Семее чемпионат РК по боксу среди мужчин и женщин, по итогам которого формировался состав сборной республики.

Наиболее успешно из состава мужской сборной Костанайской области выступил Абдигалым Абдикерим (до 65 кг), дошедший до полуфинала и завоевавший бронзовую медаль.

А в женском турнире все три представительницы Костанайской области поднялись на пьедестал. Чисто костанайским получился финальный бой в весовой категории до 80 кг, в котором Надежда Рябец одержала победу над Анастасией Рылиной. Бронзовую медаль завоевала Анастасия Баязитова, выступавшая в весовой категории до 70 кг.

Месяцем ранее Рябец приняла участие в чемпионате мира (World Boxing) в Ливерпуле (Великобритания), где уступила в 1/8 финала чемпионке мира Лине Ванг (Китай).

Финальный бой в категории до 80 кг: Надежда Рябец (в красном) - Анастасия Рылина / Фото instagram.com/boxingkazakhstan

Два призовых места заняли костанайские боксеры на чемпионате РК среди молодежи (2008-2009 г. р.), который прошел в ноябре в Усть-Каменогорске. Бронзовыми медалистами стали Ернар Кенжигарин (до 50 кг) и Кирилл Покорский (до 75 кг).

Девушки этого возраста, а также 2010-2011 г. р. определяли сильнейших в республике в начале декабря в Таразе. Здесь спортсменки Костанайской области завоевали три медали. Чемпионкой стала Виктория Захарченко (до 80 кг) из Костанайского района, а бронзовые медали на счету Арины Суходол (Костанайский район) и Зинеш Кайржановой (Костанай).

В прошлом году два боя на профессиональном ринге провел Иван Дычко из Рудного. Спустя 11 месяцев, в июле, он в рамках вечера бокса в американском штате Пенсильвания в городе Вашингтоне на арене при казино Meadows встретился с представителем США Сэмюэлом Кроссдом. Это был его 15-й профессиональный поединок. Бой был рассчитан на восемь раундов, но завершился досрочной победой Дычко техническим нокаутом в первом же раунде.

А в сентябре Иван Дычко в Лас-Вегасе (США) на стадионе «Аллегиант» провел бой против американца Джермейна Франклина-младшего, который любителем входил в сборную США и становился победителем национального турнира «Золотые перчатки» в 2014 г. В этом бою Дычко потерпел первое поражение в профессиональной карьере, выступая на профи-ринге с 2017 года.

Иван Дычко с тренером из США Томасом Янкелло / Фото ufc.com

Борьба

Представители трех видов олимпийской борьбы - греко-римской, вольной и женской - выявляли сильнейших в республике в декабре, а до этого в течение года проходили чемпионаты Казахстана в различных возрастных группах, по итогам которых сборные РК принимали участие в возрастных чемпионатах Азии и мира.

До начала республиканских стартов в начале февраля в городе Фуджейре (ОАЭ) прошел международный турнир 12th Fujairah Open 2025 среди взрослых, юниоров, кадетов и детей. И первую награду года из борцов Костанайской области завоевала в нем Анель Финькевич (до 68 кг), став бронзовым призером среди юниорок,

В конце февраля - начале марта в Алматы прошли чемпионаты Казахстана по борьбе среди юниоров (U17) и молодежи (U20). В число призеров чемпионата по вольной борьбе среди молодежи пробился Бекжан Исмагулов, заняв 3-е место в весовой категории до 125 кг.

Также третьим среди борцов греко-римского стиля до 17 лет в весовой категории до 110 кг стал Арыстан Темергали из Аулиекольского района.

Золотую медаль среди девушек до 17 лет в весовой категории до 43 кг завоевала Любовь Воронцова, а бронзовую - Мария Шох.

Чемпионаты среди борцов до 15 лет и до 23 лет прошли в начале апреля в Караганде. В турнире по греко-римской борьбе среди молодежи чемпионом в категории до 97 кг стал Иусуф Мациев, а Максим Украинцев занял 2-е место. В весовой категории до 82 кг Кирилл Минко стал вице-чемпионом, а Санжар Сабитов завоевал бронзовую медаль.

И еще один представитель греко-римской борьбы Дастан Жумашев стал бронзовым призером в весовой категории до 62 кг среди юношей до 15 лет. Формирование национальных сборных Казахстана по трем олимпийским видам борьбы началось на Кубке РК, который прошел в мае в Астане.

На турнире по греко-римской борьбе успешно выступила сборная Костанайской области, занявшая в командном зачете 3-е место. В трех весовых категориях из десяти на пьедестал поднялись воспитанники Школы высшего спортивного мастерства управления физической культуры и спорта акимата Костанайской области и ДЮШОР имени В. Матвиенко.

Победителями Кубка РК стали Иусуф Мациев (до 97 кг) и Мансур Шадукаев (до 130 кг), а Ноил Умаров стал серебряным призером в весовой категории до 77 кг.

В соревнованиях по женской борьбе победу в весовой категории до 57 кг завоевала Лаура Альмаганбетова.

Лаура Альмаганбетова сразу после финального поединка Кубка РК / Фото instagram.com/dushor_kst

В ранге чемпиона Казахстана среди молодежи и победителя Кубка РК Иусуф Мациев в составе сборной Казахстана принял участие в прошедшем в июне во Вьетнаме в городе Вунгтау молодежном чемпионате Азии (U23) и завоевал серебряную медаль.

А молодежный чемпионат Азии по греко-римской борьбе среди спортсменов до 20 лет прошел в июле столице Кыргызстана городе Бишкеке. И одну из медалей в копилку сборной Казахстана принес Алихан Дурсунов, выступавший в весовой категории до 72 кг и занявший 3-е место.

Иусуф Мациев уже в октябре принял участие и в молодежном чемпионате мира, который прошел в Сербии в городе Нови Саде. Костанаец принес в копилку сборной республики серебряную медаль.

Иусуф Мациев - серебряный призер чемпионата мира (U 23) по греко-римской борьбе / Фото instagram.com/kazwrestling_official

И наконец, в Алматы на чемпионате Казахстана борцы Костанайской области заняли пять призовых мест.

В турнире по греко-римской борьбе дошел до финала в весовой категории до 87 кг Тимур Оспанов и стал серебряным призером, выполнив норматив мастера спорта РК.Обладателями бронзовых медалей стали Алижан Дурсунов (до 72 кг) и Тамерлан Шадукаев (до 77 кг).

В чемпионате по женской борьбе представительницы Костанайской области завоевали две бронзовые медали, обладательницами которых стали Гульжазира Амантай (до 50 кг) и Лаура Альмаганбетова (до 57 кг).

Чемпионский титул по олимпийскому виду единоборств дзюдо завоевала на прошедшем в ноябре в Семее чемпионате Казахстана вернувшаяся в строй после травмы серебряный призер III летних юношеских Олимпийских игр 2018 года в Буэнос-Айресе (Аргентина) Маргарита Гриценко.

На татами Маргарита Гриценко: иппон / Фото instagram.com/kaz_judoteam

Велоспорт

В национальном чемпионате Казахстана на треке, прошедшем в августе в Астане, приняли участие сильнейшие казахстанские гонщики, а также молодые спортсмены, претендующие на попадание в состав национальной сборной.

В юношеских (до 15 лет) соревнованиях воспитанница ДЮСШ № 1 имени К. Оспанова Виталина Хоружая в групповой гонке по очкам среди девушек завоевала бронзовую медаль. А в индивидуальной гонке преследования стала чемпионкой Казахстана. Завоевав серебряную медаль в гонке скретч, Хоружая стала обладательницей полного комплекта наград. Но на этом она не остановилась и завоевала вторую золотую медаль в гонке на выбывание.

Это был не первый успех Виталины на республиканском уровне в том году. В мае на чемпионате Казахстана на треке среди юношей и девушек она стала бронзовым призером в групповой гонке по очкам и завоевала серебряную медаль в спринтерском омниуме.

Одним из главных стартов страны в маунтинбайке для юниоров стали соревнования в программе VI Молодежных летних спортивных игр РК, прошедшие в Абайской области и посвященные 180-летию Абая Кунанбаева.

В соревнованиях среди девушек в олимпийском кросс-кантри (XCO) уверенную победу одержала София Мамаева из Костанайского района, взяв реванш за поражение в начале июня в Таразе на чемпионате Казахстана среди юниорок именно в этой дисциплине, где она заняла 3-е место.

С учетом выступления Тамерлана Исмагулова, занявшего 24-е место, сборная Костанайской области стала на играх второй.

София Мамаева и старший тренер Костанайской области по маунтинбайку Артем Головащенко с медалью Молодежных игр / Фото «Велосообщества «Костанай»

В ноябре в Шымкенте костанайские велосипедисты завоевали призовые места на двух крупных стартах - Кубке РК по маунтинбайку и чемпионате РК по велокроссу (формат гонок по тяжелой трассе).

Победителями Кубка РК по маунтинбайку в кросс-кантри Олимпик стали Артем Лязин и Виталина Хоружая, а Дильдар Шайгузов финишировал вторым среди юношей старших возрастов. Среди девушек София Мамаева победила в своей возрастной группе в кросс-кантри Олимпик и на коротком круге (взрывной формат).

На чемпионате по велокроссу добились побед Виталина Хоружая, София Мамаева и Тамерлан Исмагулов.

Гольф

Главный национальный турнир сезона - чемпионат РК среди мужчин и женщин - прошел в начале августа в Алматы. По его итогам формировался состав национальной сборной Казахстана.

Воспитанник КГУ «Спортивная школа гольфа» Костанайской области Марат Багтжанов в двухдневной упорной борьбе стал серебряным призером в категории Gross Men (отбор в национальную сборную). А в одной из четырех разыгрываемых специальных номинаций победительницей стала совершившая самый дальний удар среди женщин - The Longest Drive (Ladies) еще одна представительница «Спортивной школы гольфа» Регина Жаксылыкова.

Легкая атлетика

В феврале седьмой год подряд по трассе, проложенной по природному рельефу берега реки Тобол, прошел официальный зимний пробег по бездорожью «Самопревосхождение». Летний пробег по бездорожью в шестой раз проводился по естественному ландшафту в Сосновом Бору. За это время и зимний, и летний трейлы стали своеобразным праздником бега и духа. Организатором этих соревнований является клуб любителей бега «Бег в радости самопревосхождения».

В программу трейлов входили забеги на дистанциях от 11 до 44 км, а победители и призеры определялись как в абсолютном зачете, так и в нескольких возрастных группах.

В августе третий год подряд прошел Костанайский международный полумарафон (Kostanay Half Marathon), в котором приняли участие более 800 поклонников бега из шести стран. На трассу полумарафона, сертифицированную международной спортивной организацией Ассоциации международных марафонов и пробегов (AIMS), кроме бегунов из Казахстана, вышли поклонники бега из России, Молдовы, Беларуси, Германии и ЮАР.

Абсолютно лучший результаты в забеге на 10 км показали Максим Бочкарев из Екатеринбурга - 32 мин. 32 сек. и Татьяна Нерознак из Костаная - 37 мин. 53 сек.

Абсолютным победителем полумарафона среди мужчин стал представитель южной столицы Руслан Оглов, преодолевший 21,1 км за 1 час 11 мин. и 44 сек., а седи женщин абсолютно лучший результат показала бегунья из Астаны Кристина Окладникова - 1:22.56.

В рамках полумарафона прошел чемпионат области в беге по шоссе на 10 км и 21,1 км. Чемпионами области в беге на 10 км стали Татьяна Нерознак и Даур Доспулов, а в полумарафоне Назым Батырбаева и Андрей Фиялка (все - Костанай). Призовые места на «десятке» заняли Ренат Каримов (Рудный) и Куаныш Мухтаров (Костанай), а также Ольга Куканова и Дина Оспанова (обе - Костанай). Призерами в полумарафоне среди женщин стали костанайки Куляш Тулебаева и Марина Карисова.

До победы в полумарафоне остается чуть более десяти минут / Фото athletex.kz

Показавший лучший результат в скандинавской ходьбе Александр Смирнов шел к финишу, оставив за спиной восемь десятков бегунов / Фото athletex.kz

Достойно представили Казахстан костанайские ветераны на XXIII чемпионате Азии по легкой атлетике среди мастеров - 23rd Asia Masters Athletic Championship 2025.

В Индии они принесли в казахстанскую копилку завоеванные в индивидуальных соревнованиях десять медалей и приняли участие в двух женских эстафетах, завоевав в них бронзовые медали.

Три золотые медали завоевал Сергей Поликарпов (65-69 лет) на дистанциях 5 000 м, 1 500 м и 10 км. Два золота на счету Куляш Тулебаевой (60 лет - 64 года) в беге на 5 000 м и 10 км, ставшей еще бронзовым призером на дистанции 1 500 м. Елена Гичева в этой же возрастной группе была второй в беге на 10 км, а также третьей на 5 000 м и в стипль-чезе на 2 000 м. Римма Воеводина (65-69 лет) стала серебряным призером в беге на 10 км и завоевала бронзу на дистанции вдвое короче. По две бронзовые медали в эстафетах на счету Зауреш Шагатаевой и Тудебаевой, по одной эстафетной бронзе Гичевой и Воеводиной.

Тяжелая атлетика

А тяжелоатлеты начали год с успешного выступления на соревнованиях, прошедших в Алматы в конце февраля - начале марта в рамках VI Молодежных игр РК. Два золота и одно серебро на счету мужской сборной области, занявшей в командном зачете 3-е место, и три награды разного достоинства на счету женской сборной.

Чемпионами стали Егор Шерер (до 96 кг), Денис Полубояринов (до 102 кг) и Виктория Мурашкина (до 49 кг). Серебряные медали у Вячеслава Корщикова (до 89 кг, Татьяны Тютиной (до 76 кг), а бронзовая награда у Ирины Чумак (до 45 кг).

Еще более успешно выступили костанайцы на прошедшем в конце марта - начале апреля домашнем лично-командном чемпионате Казахстана.

Женская сборная заняла 2-е место, завоевали три медали - одну серебряную и две бронзовые. Серебряным призером стала Ирина Чумак (до 45 кг), а бронзовые медали завоевали Виктория Мурашкина (до 49 кг) и Татьяна Тютина (до 81 кг).

Мужская сборная заняла 3-е место, завоевав три золотые медали и одну бронзовую. Обладателями золота стали Алексей Чуркин (до 81 кг), Егор Шерер (до 89 кг) и Денис Полубояринов (до 102 кг), а бронзовую медаль завоевал Вячеслав Корщиков (до 89 кг).

А первую международную награду года завоевал на прошедшем в конце мая в Китае чемпионате Азии среди мужчин и женщин Егор Шерер, занявший 3-е место в рывке в весовой категории до 89 кг.

В июле в Астане на чемпионате Азии среди юниоров Денис Полубояринов завоевал золотую медаль в рывке, показав результат 163 кг, а результат в толчке - 213 кг не только принес ему вторую малую золотую медаль, но и стал новым рекордом Азии для юниоров. В сумме двух движений Полубояринов набрал впечатляющий результат - 376 кг, который не смог превзойти ни один из участников чемпионата, выступавших и в более тяжелых весовых категориях.

На помосте чемпион Азии по тяжелой атлетике среди юниоров Денис Полубояринов / Фото instagram.com/wf_rk

В конце июля в Усть-Каменогорске прошел чемпионат Казахстана в отдельных упражнениях среди юниоров и юниорок до 20 лет. По три золотые медали завоевали костанайцы Вячеслав Корщиков и Ангелина Васичкина. Золото в сумме двух движений и в толчке, а также серебро в рывке у Виктории Захарченко из Костаная. Золото в сумме и в рывке и бронза в толчке у Виктории Мурашкиной и три серебра у Виолетты Какаловой (обе - Лисаковск).

Настольный теннис

В конце января - начале февраля в Актобе прошел чемпионат РК среди спортсменов 2010 г. р. и моложе. За награды боролись более 250 спортсменов 15 лет и младше. Две медали на счету 12-летней воспитанницы Костанайской ДЮСШ № 2 Жании Бекмухамбетовой. В одиночном разряде она заняла 3-е место, а в паре с Марией Лукьяновой из Караганды завоевала золотую медаль.

А в марте в Алматы прошел чемпионат РК среди мужчин и женщин, в котором женская сборная Костанайской области спустя более чем десять лет стала призером. В командных соревнованиях за женскую команду области выступали Алина Дубровская, Жания Бекмухамбетова, Алина Сураганова, Ксения Нестерова, Аружан Толебай и Юлия Даниярова, которая также являлась одним из тренеров сборной. Уверенно дойдя до полуфинала, наша сборная уступила в поединке за выход в финал сборной Алматы и стала в итоге бронзовым призером.

Здесь же в августе прошел чемпионат РК среди спортсменов 2012 г. р. и моложе.

В командных соревнованиях сборная костанайских юношей в составе Алана Альмагамбетова, Александра Попкова, Дагира Даниярова, Артема Ваплера и Амира Саркытбая дошла до полуфинала командных соревнований и стала бронзовым призером.

В личных соревнованиях, не проиграв ни одной встречи в одиночном разряде, победу среди девушек одержала Жания Бекмухамбетова, завоевавшая еще одну золотую медаль в смешанном разряде, где она выступала с Абаем Жумагулом из Туркестана.

Сразу два первых места заняли костанайские теннисисты в ноябре на прошедшем открытом республиканском турнире «Золотая осень» в Алматы. Кроме казахстанских теннисистов, за награды в возрастных группах 2010-2012 г. р., 2013-2014 г. р. и 2015 г. р. и младше боролись и гости из трех областей Узбекистана.

В два финала пробились воспитанники костанайской ДЮСШ № 2, где их соперниками стали узбекистанские теннисисты, представляющие известный спортклуб «Хван Ман Гым». И в обоих финалах сильнейшими стали костанайцы - в возрастной группе 2013-2014 г. р. победу в турнире одержала Жания Бекмухамбетова, а в возрастной группе 2015 г. р. и младше победителем стал Дагир Данияров.

Играет Жания Бекмухамбетова / Фото ttfrk.kz

Играет Дагир Данияров / Фото ttfrk.kz

Международные старты включали в себя турниры из серии WTT Youth Contender, проходящие под эгидой Международной федерации настольного тенниса (ITTF - International Table Tennis Federation). В 2024 году выступавшая в них в двух возрастных группах - до 11 лет и до 13 лет - Жания Бекмухамбетова завоевала 12 медалей, из которых восемь золотые, одна серебряная и три бронзовые, и поднялась в рейтинге ITTF в возрастной группе до 11 лет на 2-е место.

Первый из таких турниров в 2025 году прошел в феврале в Турции - WTT Youth Contender Cappadocia 2025. В нем также выступила Жания Бекмухамбетова, перешедшая в новую возрастную группу. Соревнуясь с теннисистками до 13 лет, костанайская теннисистка стала серебряным призером, а в турнире спортсменок до 15 лет завоевала бронзовую медаль.

В мае серия продолжилась турниром в Болгарии - WTT Youth Contender Panagyurishte 2025, собравшим теннисистов из 20 стран. Бекмухамбетова, выступая в возрастной группе до 13 лет, завоевала золотую медаль, сделав себе своеобразный подарок на день рождения.

Сразу после соревнований в Болгарии юные костанайские теннисисты отправились в испанский город Жирону, где приняли участие вместе с представителями 25 стран в турнире WTT Youth Contender Platja D'Aro 2025.

Не уступив ни в одной партии на турнире, Жания Бекмухамбетова завоевала золотую медаль в возрастной группе до 13 лет.

В конце мая костанайские теннисисты выступили на турнире в Узбекистане WTT Youth Contender Tashkent. Бекмухамбетова среди спортсменок до 13 лет дошла до полуфинала, завоевав бронзовую медаль.

На прошедшем в июле в Алматы турнире WTT Youth Contender Almaty Жания среди спортсменок до 13 лет вновь дошла до полуфинала и завоевала бронзовую медаль.

А в сентябре в Грузии на турнире Youth Contender Batumi 2025 Жания Бекмухамбетова стала победительницей в категории до 13 лет.

Завершил прошлогоднюю серию декабрьский турнир в Саудовской Аравии WTT Youth Contender Dammam 2025. Бекмухамбетовой здесь не было равных среди теннисисток до 13 лет. А кроме этого золота, 12-летняя Жания и 10-летний Дагир Данияров завоевали бронзовые медали в соревнованиях смешанных пар в возрастной группе до 15 лет.