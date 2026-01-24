Для Алмата ЖАНТАСОВА из села Тагильское Сарыкольского района лошадь - не транспорт и вовсе не сила, а учитель честности. В эпоху, когда каждый ищет точку покоя, он нашел ее в табуне, научившись читать язык доверия, в котором нет места принуждению. Почему Алмат выбрал табун, а не седло, и как обрести гармонию с лошадью, читайте в нашем интервью.

Алмат Жантасов: «Лошадь - не инструмент, а учитель честности»

- Как вы пришли к решению содержать именно табун, а не одну, две лошади для души или спорта?

- Лошадь - все-таки не одиночное существо. Одна или две рядом с человеком - это всегда в какой-то степени компромисс с их природой. Я осознал, что хочу видеть лошадей лошадьми, а не функцией для спорта или человеческих амбиций. В 2011 году приобрел пару лошадей, положив начало формированию будущего табуна, численность которого постепенно возрастала. В табуне кипит сложная социальная жизнь: семьи, временные союзы и вечная дружба. Однажды случился трогательный случай: старая опытная кобыла «усыновила» потерянного чужого жеребенка. Она проявила всю свою заботу, не отходила от него ни на шаг. Табун, следуя ее авторитету, принял малыша без агрессии. Это была история, выходящая за рамки людского понимания.

- Каковы самые важные и самые трудоемкие аспекты управления табуном в разные времена года?

- Хотелось бы сказать, что работа с табуном - точно не мечтательный пикник. Летом - паразиты, жара и главный ресурс - вода. Необходимо думать на шаг вперед. Зимний холод лошадям не страшен, страшны скученность, голод и сырость. Самое важное в зимний сезон - качественное сено, возможность свободно двигаться, а также укрытие от пронизывающего ветра. Нельзя терять бдительность, даже когда кажется, что «ничего не происходит». Но самое опасное все же не лютый мороз, а болезнь и человеческая ошибка. К погоде можно подготовиться, хищника - предвидеть. Но всего лишь одна ошибка в расчетах, в корме может иметь безвозвратные потери.

В табуне кипит сложная социальная жизнь

- Расскажите о первой лошади…

- Ее звали Ветер - гнедая кобыла с потертым седлом и умными, немного усталыми глазами. Она стала моим главным учителем честности. Все, что есть сейчас, началось именно с нее. А познакомились ранним утром. В конюшне пахло сеном и теплым деревом, Ветер тихо фыркала, словно проверяя, можно ли мне доверять. Я боялся сделать резкое движение, казалось, она чувствует каждую мою мысль. Погладил по шее, лошадь не отстранилась. Это было наше соглашение без слов. Первый выезд оказался неловким. Я держался слишком напряженно, Ветер шагала медленно и терпеливо, порой останавливаясь, словно давала время научиться дышать вместе с ней. И в какой-то момент страх исчез. С ней понял важную вещь: сила - это не про контроль, это про доверие. Она учила меня спокойствию, вниманию и уважению, гораздо большему, чем просто верховой езде. Я подумал: «Вот она - первая лошадь, которую не забывают всю жизнь». Помню, как однажды погода резко испортилась и инструктор сказал, что выезда не будет. Я уже собирался уходить, но Ветер была беспокойна - переступала с ноги на ногу. Я стоял рядом, держал за повод, пока за стенами гремел гром. Иногда ты нужен лошади не как всадник, а как присутствие.

Знал, что когда-нибудь нам придется расстаться. Но настоящая связь не измеряется временем. Она остается внутри - в том, как ты учишься слушать и не требовать больше, чем тебе готовы дать. В последний день снова погладил ее по шее. На прощание она посмотрела вслед. И это было правильно. Некоторые моменты не нуждаются в звуках.

Прошло несколько лет. Жизнь стала другой: дороги, заботы, люди. Я почти перестал думать о ней. Но вот оказался в тех местах снова. Не специально, дорога привела. Конюшня выглядела меньше, чем в воспоминаниях, а поле за ней уж не таким бескрайним. Долго мялся у ворот, не решаясь войти, словно боялся встретить не лошадь, а прошлую версию себя. В деннике, у дальней стены, стояла гнедая кобыла. Поседевшая, с мягким взглядом и знакомым наклоном головы, она не подошла сразу. Просто вглядывалась, а потом сделала шаг. Я не позвал ее по имени. Протянул руку, она фыркнула - так же, как в то первое утро, много лет назад. Мы уже умели доверять. Я уходил, она отвернулась к окну. Это не было прощанием, скорее - точкой, завершением круга. Вышел за ворота и впервые за долгое время почувствовал легкость, как будто кто-то сказал: «Ты все сделал правильно».

- Узнаете ли вы каждую лошадь «в лицо»?

- Конечно. Это не просто распознавание по масти или по каким-либо отметинам, а знание походки, взгляда, реакции… Характер каждой лошади запоминается, как лицо близкого человека. В табуне есть и тихони, и непоседы, и даже наблюдатели. Каждая из них - личность.

- Был ли у вас конь-вожак?

- Настоящий вожак в табуне - редко самый сильный или же агрессивный жеребец. Скорее это тот, кому доверяют движение и безопасность. Он не дерется, его авторитет основан на доверии. Я был знаком с жеребцом с самым сложным характером. Он не терпел ни малейшего давления. Любая попытка «сломать» делала его опасным. Подход нашелся только через дистанцию, ясность и уважение. Он стал одним из самых надежных. Это был урок: уважение рождает сотрудничество, а сила - противостояние.

- Что для вас самое красивое в табуне?

- Тишина табуна на рассвете - красивое зрелище. Когда все стоят, слушают мир, и ты становишься частью этого молчания. Дыхание в одном ритме. В этот момент ты учишься безмолвному языку, а для начала важно уметь молчать внутри: не оценивать, не комментировать, не стремиться контролировать. Просто наблюдать. Рядом с лошадью притворяться бесполезно, так как она считывает любое напряжение в мышцах, ритм дыхания, микродвижение. Лошадь не верит словам. Она верит состоянию. Такие отношения можно назвать диалогом двух сознаний. Равенство не в форме, а в присутствии и ответственности.

Лучше, чем любая терапия

- Какой самый важный жизненный урок преподали вам лошади?

- Понимание лидерства. Я не давлю на людей, я систематизирую пространство, в котором можно действовать. Основные уроки - терпение, ясность, порядок. Лошадь не прощает ни хаоса, ни метаний. Самый важный инсайт: нельзя требовать доверия, если сам не надежен. Это касается и «сложных» лошадей, и «сложных» людей. Лошади учат не ускоряться напрасно, не держаться за лишнее и идти туда, где есть умиротворение. Я же научился ритму, настоящему присутствию в моменте. Лошадь - не инструмент, не зеркало человеческого эго и не спортивный снаряд, а учитель честности.

Фото из личного архива