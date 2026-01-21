В Казахстане могут ввести уголовную ответственность за утечку персональных данных. Об этом сообщил первый вице-министр искусственного интеллекта и цифрового развития Ростислав Коняшкин, передаёт корреспондент Tengrinews.kz.

Как рассказал Коняшкин на заседании правительства, такие меры необходимы для защиты персональных данных казахстанцев.

"Реализуя конституционные права граждан на неприкосновенность частной жизни и защиту персональных данных, мы переходим к политике "нулевой терпимости" в отношении любых утечек цифровых данных. В этой связи мы кратно увеличим предел административных штрафов за несоблюдение требований безопасности — до 5000 месячных расчётных показателей", - рассказал Ростислав Коняшкин.

В 2026 году 5000 МРП - это 21,6 миллиона тенге.

"Кроме того, предлагается ввести уголовную ответственность за массовые утечки персональных данных", - добавил вице-министр.

Цифровая трансформация, по его словам, не должна наносить ущерб безопасности граждан. Любой факт безответственного обращения с персональной информацией должен наказываться по всей строгости закона.

Ранее глава министерства Жаслан Мадиев сообщил, что в Казахстане планируют маскировать данные, а также запретить массовую выгрузку информации из баз, чтобы бороться с утечками.

Контекст

В июне 2025 года изданние писало о том, что по факту масштабной утечки данных заведено уголовное дело. Всё началось с того, что в сети появилась информация о публикации в открытом доступе16,3 миллиона записей с персональными данными казахстанцев. Тогда в открытом доступе якобы оказались фамилии, имена, ИИН, адреса, даты рождения, номера телефонов и другие сведения.

В Министерстве цифрового развития и в Центре анализа и расследования кибератак заявили, что ведут проверку инцидента.

А казахстанцам, чьи данные окажутся в этом массиве, пообещали направить уведомление через личный кабинет на eGov.