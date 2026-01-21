Домашнюю серию матчей второго этапа регулярного чемпионата Казахстана по хоккею с шайбой Pro Hokei Ligasy сезона-2025/2026 «Горняк» начал с клубом «Иртыш» из Павлодара.

В матчах «Горняк» - «Иртыш» было жарко и перед воротами... / Фото pro.ligasy.kz

На первом этапе рудничане одержали победы над павлодарцами и в домашних матчах - 11:2 и 6:2, и в гостевых - 8:1 и 5:4. Перед третьим противостоянием «Горняк» занимал седьмое место, а «Иртыш» замыкал турнирную таблицу.

С первых минут первого матча на льду «Горняк арены» хозяева стали контролировать ход игры и нанесли по воротам гостей более чем в четыре раза больше бросков - 21 против 5. При этом два из них стали результативными. На 12-й минуте счет открыл Руслан Утебаев, которому ассистировали Евгений Степанов и Сергей Лазарев, а через полторы минуты Максим Мозжерин после передач Никиты Ляпунова и Кирилла Канкина удвоил преимущество «Горняка».

...и за воротами гостей / Фото pro.ligasy.kz

Во втором периоде общее количество бросков по воротам осталось прежним. Правда, у «Горняка» оно немного снизилось, зато повысился процент попадания - во втором игровом отрезке из 18 бросков пять - достигли цели.

На 25-й минуте развил успех рудничан вернувшийся в строй лучший бомбардир команды Валерий Гурин, котором помогали Руслан Саввин и Оскар Юлбарисов. Гурин же в середине периода после передачи Юлбарисова оформил дубль, а результативную атаку при этом начал вратарь хозяев Владислав Тихонов. Еще через пять минут еще один дубль в матче на свой счет записал автор первой шайбы Утебаев при поддержке Степанова и Данилы Платонова. На 39-й минуте Егор Шимин результативно завершил еще одну атаку «Горняка», начатую Ляпуновым и Султанбеком Рахимовым. И на последней минуте периода отличился Платонов, а обладателями баллов за результативность стали Степанов и Лазарев.

В заключительном игровом отрезке «Горняк» снова нанес по воротам гостей 18 бросков, но на этот раз только два из них повлияли на результат. В начале третьего периода Гурин и Юлбарисов помогли реализовать большинство своему защитнику Руслану Саввину, а на 56-й минуте точку в матче поставил Дмитрий Пархоменко после передач Павла Анисимова и Рахимова - 9:0 (2:0, 5:0, 2:0).

Султанбек Рахимов дважды выступил в роли ассистента в первом матче с «Иртышом» / Фото pro.ligasy.kz

Во втором поединке счет уже в самом начале встречи открыли гости. Сделал это на 2-й минуте нападающий павлодарского клуба Андрей Медведков. Но ровно через минуту Евгений Степанов после передач Данилы Платонова и Сергея Лазарева сравнял счет. А на 15-й минуте Лазарев ассистировал уже Руслану Утебаеву, выведшему рудничан вперед 2:1.

На шестой минуте второго периода Валерий Гурин забросил свою 27-ю шайбу в чемпионате, а в роли ассистентов при взятии ворот выступили Александр Куршук и Кирилл Канкин. На 36-й минуте Канкин вновь выступил в роли ассистента вместе с Данилой Барабашем, когда Максим Мозжерин довел счет до разгромного.

В первой половине третьего периода защитник «Горняка» Александр Катков реализовал большинство. При этом взятии ворот результативными передачами отметились Никита Ляпунов, а также Гурин, сделавший это в 37-й раз в чемпионате, продолжая лидировать в споре бомбардиров, набрав 64 очка по системе «гол плюс пас».

На 57-й минуте за неспортивное поведение был удален Оскар Юлбарисов, и защитник «Иртыша» Кирилл Пак реализовал большинство, забросив последнюю шайбу в матче. А рудничане одержали свою 15-ю победу в чемпионате - 5:2 (2:1, 2:0, 1:1).

После этих игр «Горняк» с 38 набранными очками закрепился на седьмом месте, опережая на три очка преследующий его клуб из южной столицы. Именно «Алматы» станет следующим соперником рудненского клуба, матчи с которым пройдут 24 и 25 января также на льду «Горняк арены».