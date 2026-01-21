Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев примет участие в церемонии подписания устава Совета мира, передаёт Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Фото пресс-службы Акорды

Сообщается, что 22 января Глава государства Касым-Жомарт Токаев по приглашению Президента США Дональда Трампа совершит рабочую поездку в Давос. Там Президент примет участие в церемонии подписания устава Совета мира.

Как сообщалось ранее, Касым-Жомарт Токаев одним из первых получил официальное приглашение от Дональда Трампа войти в состав создаваемого Совета мира по Газе, а Казахстану предложили стать одним из государств-учредителей. Президент направил ответное письмо американскому лидеру, выразив благодарность и согласие участвовать в новом объединении.

Добавим, что с 19 по 23 января в швейцарском Давосе проходит Всемирный экономический форум. Ранее сообщалось, что 22 января в Давосе Трамп проведёт церемонию объявления устава Совета мира по урегулированию ситуации в секторе Газа.

Совет мира, по задумке Вашингтона, будет отвечать за стратегический надзор, мобилизацию международных ресурсов и контроль за выполнением обязательств по мирному развитию Газы.

В учредительный исполнительный совет (founding executive board) войдут, как сообщает Белый дом, семь человек — "лидеры с опытом в области дипломатии, девелопмента, инфраструктуры и экономической стратегии".

Ожидается, что каждый член учредительного исполнительного совета будет отвечать за отдельное направление, "критически важное для стабилизации Газы".

Кроме того, будет сформирован исполнительный совет Газы (Gaza executive board), который будет контролировать деятельность нового правительства сектора. В этот совет включены 11 человек, в том числе четыре члена исполнительного учредительного совета.

Ранее Трамп назвал новое объединение "величайшим и самым престижным советом, когда-либо собиравшимся в любое время и в любом месте".