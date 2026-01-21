Новости

Каким образом правительство будет сдерживать инфляцию в пределах 9-11%, рассказал Жумангарин

21 января 2026, 11:22 |  Государство

Как правительство Казахстана планирует сдерживать инфляцию на уровне 9-11%, рассказал заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин. В республике планируют увеличить отечественное производство продовольственных товаров,  передает Informburo.kz.

Фото Informburo.kz

По словам министра, для достижения цели акцент сделают на:

  • увеличении отечественного производства продовольственных товаров;
  • насыщении внутреннего рынка;
  • недопущении дисбалансов на товарных рынках;
  • развитии инфраструктуры по эффективному хранению и транспортировке продукции.

"С этого года перечень социально значимых продовольственных товаров расширили с 19 до 31 позиции. Влияние повышения тарифов на услуги субъектов естественных монополий на инфляцию будет ограничено с увязкой на целевые параметры инфляции", – сказал Жумангарин во время заседания в правительстве.

В конце декабре 2025 года в Первом кредитном бюро сообщали, что рост доходов казахстанцев уже второй квартал "съедает" инфляция.