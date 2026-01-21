Как правительство Казахстана планирует сдерживать инфляцию на уровне 9-11%, рассказал заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин. В республике планируют увеличить отечественное производство продовольственных товаров, передает Informburo.kz.

Фото Informburo.kz

По словам министра, для достижения цели акцент сделают на:

увеличении отечественного производства продовольственных товаров;

насыщении внутреннего рынка;

недопущении дисбалансов на товарных рынках;

развитии инфраструктуры по эффективному хранению и транспортировке продукции.

"С этого года перечень социально значимых продовольственных товаров расширили с 19 до 31 позиции. Влияние повышения тарифов на услуги субъектов естественных монополий на инфляцию будет ограничено с увязкой на целевые параметры инфляции", – сказал Жумангарин во время заседания в правительстве.

В конце декабре 2025 года в Первом кредитном бюро сообщали, что рост доходов казахстанцев уже второй квартал "съедает" инфляция.