В Министерстве труда и социальной защиты населения привели статистику по безработным в Казахстане по итогам 2025 года, передаёт Tengrinews.kz.

Сколько безработных в Казахстане

По итогам 2025 года численность получателей социальной выплаты по случаю потери работы из Государственного фонда социального страхования (ГФСС) составила 354,2 тысячи человек, при этом 311,9 тысячи граждан выплата была назначена именно в 2025 году. Общая сумма выплат составила 130,4 миллиарда тенге.

Как получить выплату в 2026 году

Уволенные работники получают социальные выплаты по потере работы от 1 до 6 месяцев, в зависимости от стажа участия в системе обязательного социального страхования и дохода за последние 24 месяца. Выплата осуществляется за счет средств ГФСС в размере до 45 процентов от потерянного дохода.

Для назначения выплаты уволенному работнику необходимо:

авторизоваться на портале eGov.kz;

в разделе "Трудоустройство и занятость" выбрать услугу "Регистрация лиц, ищущих работу";

заказать услугу онлайн, заполнив все поля, и отправить заявку, подписав ее ЭЦП;

в течение одного дня карьерный центр (далее – КЦ) по месту жительства заявителя предложит вакансии; если работа не найдена, в течение трех рабочих дней дистанционно будет присвоен статус безработного (при необходимости для сбора дополнительной информации с заявителем свяжется сотрудник КЦ).

Эту услугу в онлайн-режиме также можно получить через Электронную биржу труда (enbek.kz).

Если человек уже зарегистрирован как безработный, система МТСЗН отправит SMS на мобильный с предложением оформить выплату из ГФСС в проактивном формате. Для согласия достаточно ответить на SMS, после чего выплата назначается автоматически.