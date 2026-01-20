Kaspi.kz выступил спонсором второго сезона популярного казахстанского сериала «Мошенники» с Рустемом Омаровым в главной роли. Проект основан на реальных мошеннических схемах и выполняет важную социальную миссию: помогает зрителям распознавать уловки злоумышленников и формирует культуру финансовой безопасности в стране и регионе.

Первые четыре серии нового сезона доступны с 15 января на платформах Unico Play и Start.

«Мошенники» – сериал с социальным эффектом

«Мошенники» — это больше, чем просто криминальный триллер. Сериал стал одним из самых обсуждаемых и узнаваемых проектов последних лет. В нём мошенничество показано «изнутри», глазами самих преступников, благодаря чему аудитория узнаёт о механизмах афер и о том, какие бывают последствия. Такой реализм обеспечил сериалу популярность и широкий культурный резонанс.

Социально-образовательный проект Kaspi.kz

Вдохновившись успехом первого сезона «Мошенников», Kaspi.kz совместно со студией B.A.S. Production при поддержке Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) запустил в 2025 году масштабный социально-образовательный проект по противодействию мошенничеству.

В его рамках был снят цикл коротких обучающих видеороликов, в котором актёры сериала наглядно показывают, как злоумышленники обманывают людей, вынуждают выдавать секретные коды и переводить деньги на неизвестные счета. Все сценарии основаны на реальных историях.

За год вышло 19 роликов о распространённых схемах мошенничества в Казахстане и за его пределами. Масштаб охвата превзошёл самые смелые ожидания: ведущие телеканалы страны показали эпизоды суммарно более 2500 раз, на официальных страницах Kaspi.kz в соцсетях они набрали свыше 190 миллионов просмотров, а через мобильное приложение клиентам было отправлено 36 миллионов сообщений со ссылками на видео. Охват стал одни из самых крупных в стране.

Kaspi.kz также отмечает, что число обращений по поводу попыток мошенничества сократилось в пять раз — убедительное доказательство реальной пользы для людей.

Таким образом, проект Kaspi.kz вышел далеко за рамки работы с клиентами компании и стал вкладом в безопасность общества.

Михаил Ломтадзе, глава и сооснователь Kaspi.kz:

«Мы постоянно развиваем наши сервисы, делая их удобнее и полезнее для людей. Для защиты наших любимых клиентов мы используем самые современные технологии и непрерывно совершенствуем системы безопасности. При этом мы постоянно напоминаем: никому нельзя сообщать личные данные, давать доступ к мобильному приложению, называть секретные пароли и коды из SMS.

Чтобы наглядно показать, как злоумышленники втираются в доверие, и помочь обезопасить как можно больше людей, мы выпустили серию образовательных роликов, а также поддержали второй сезон сериала «Мошенники».

Желаю всем приятного просмотра и хочу ещё раз напомнить — будьте внимательны, не передавайте никому свои конфиденциальные данные!»

Рустем Омаров, актер, исполнитель главной роли:

«У нас совместно с Kaspi.kz получился большой проект. Работать было приятно: Kaspi.kz, МВД, прокуратура и АРРФР помогали и рассказывали о настоящих случаях мошенничества. Все участники понимали, насколько это серьёзная социальная проблема, поэтому трудились с полной самоотдачей. Ролики, которые мы сняли, получили огромный отклик и миллионы просмотров. Но самое главное — есть реальный результат.

Мы будем и дальше говорить о мошеннических схемах, чтобы люди оставались максимально бдительными».

Kaspi.kz не только объясняет людям, как распознать уловки от злоумышленников, но и постоянно совершенствует собственную систему безопасности. Так, в 2025 году в компании предотвратили 330 тысяч мошеннических транзакций на сумму более 24 миллиардов тенге, благодаря чему тысячи клиентов уберегли свои средства.

Как защитить себя от мошенников

Никому не сообщайте свои пароли, PIN-коды и секретные SMS-коды.

Никогда не переводите деньги на неизвестные счета или номера, кем бы ни представился собеседник.

При малейшем подозрении на мошенничество сразу обращайтесь в ваш банк за консультацией и помощью.

О Kaspi.kz

Миссия Kaspi.kz – создавать инновационные продукты и сервисы, которые улучшают жизнь клиентам и партнерам. В центре инноваций находится самое популярное в стране мобильное суперприложение Kaspi.kz. Им пользуются почти 16 миллионов казахстанцев, оно включает в себя ведущие в стране сервисы электронной коммерции, платежей и финансовых услуг.

С помощью суперприложения Kaspi.kz казахстанцы совершают выгодные покупки онлайн c бесплатной доставкой, делают платежи и переводы без комиссий, управляют личными финансами, покупают авиа- и железнодорожные билеты, приобретают туры и пользуются самыми популярными государственными услугами.

Для бизнеса Kaspi.kz также создал суперприложение Kaspi Pay, которым пользуются почти 700 тысяч казахстанских предпринимателей. Через приложение Kaspi Pay казахстанские предприниматели получают финансирование на развитие бизнеса, принимают оплату, запускают рекламные кампании, уплачивают налоги, подключаются к платформе электронной коммерции и доставки, с помощью которой продают свои товары по всей стране.

Гарвардская Бизнес-школа написала два учебных материала о Kaspi.kz, по которым обучаются студенты магистратуры уже несколько лет.

