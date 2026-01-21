В Туркестане прошел зимний чемпионат Республики Казахстан по волейболу среди девушек 2007-2008 г.р.

Команда волейболисток ДЮСШ №2 - победитель зимнего чемпионата Казахстана среди девушек 2007-2008 г.р. / Фото nstagram.com/sport_mektebi_2.kst

В соревнованиях приняли участие семь команд, в том числе и сборная Костаная. Наш город представляла команда, составленная из воспитанниц отделения волейбола Костанайской ДЮСШ №2 и выступавшая под руководством тренеров спортшколы Оксаны Губайдуллиной и Александра Карбашова.

Основными соперниками костанайских волейболисток были команды «Берель» из Усть-Каменогорска, «Туран» из Шымкента, а также сборная Международного казахско-турецкого университета имени Ходжи Ахмеда Ясави из Туркестана. В такой сильной конкуренции костанайские волейболистки в прошедшем по круговой системе зимнем чемпионате сумели продемонстрировать командный дух, слаженность и умение бороться до конца. В итоге команда девушек ДЮСШ №2 стала победителем чемпионата РК.

Кроме этого, игрок команды Костаная Даяна Досумова была признана лучшим игроком чемпионата. А по итогам прошедших соревнований в сборную Казахстана по волейболу среди девушек были включены сразу восемь воспитанниц ДЮСШ №2 - Бэлла Дирлам, Нурайым Назарова, Алиана Арстанбекова, Алуана Омарова, Анастасия Блинникова, Полина Садриева, Алина Хвостенко и Елизавета Силкина.