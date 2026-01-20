Политолог Марат Шибутов на V заседании Национального курултая в Кызылорде предложил ввести штрафы для застройщиков, которые не исполняют обязательства по возведению школ и детских садов в рамках массового жилищного строительства, передает Informburo.kz.

Фото Depositphotos.com

Выступая на заседании, он обратил внимание на меморандумы, которые застройщики заключают с акиматами. Документ предусматривает возведение объектов социальной инфраструктуры. Но отсутствие ответственности за нарушение этих договорённостей приводит к тому, что значительная часть школ и детских садов так и не появилась, несмотря на рост жилых массивов, отметил политолог.

"Это, на самом деле, десятки объектов в каждом регионе. Если их взять, они бы могли покрыть весь дефицит ученических мест, который сейчас есть. Если посмотреть статистику, то в этом году на образование и науку выделили около 900 млрд тенге. В прошлом было 1,4 трлн тенге. Почему снижение? В том числе из-за того, что заложены ожидания от строительства этих социальных объектов застройщиками. Но этого не происходит", – сказал Шибутов.

Политолог предложил провести полную инвентаризацию всех меморандумов и определить количество недостроенных объектов. Он подчеркнул, что такую работу уже проводили в Алматы, и призвал осуществить аналогичную проверку как минимум в Астане и Шымкенте, чтобы по итогам принять "конкретные и жёсткие" меры.

Кроме того, Шибутов выступил за обязательное закрепление социальных обязательств застройщиков в архитектурно-планировочном задании. В качестве одной из возможных мер он предложил ввести штрафы в размере стоимости непостроенного социального объекта.