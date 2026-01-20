Первые матчи года рудненский «Аят» провел в Талдыкоргане, где его соперником стал местный МФК «Жетысу». Эти поединки стали для клуба из Рудного последними в первом круге чемпионата Казахстана по футзалу сезона-2025/2026.

Перед этим противостоянием рудничане находились на пятом месте, а талдыкорганцы занимали предпоследнюю строчку в турнирной таблице.

Нападающий «Аята» Жеже отличился в обоих матчах с «Жетысу» / Фото vk.com/mfc_ayat_official

«Аят», опережавший «Жетысу» на 26 очков, был явным фаворитом в этих матчах, прошедших на паркете Дворца спорта «Жастар». Однако в первом поединке хозяева оказали достойное сопротивление рудненскому клубу, почти всю первую половину матча сохраняя свои ворота в неприкосновенности. Более того, в конце первого тайма у талдыкорганцев появился шанс открыть счет, когда в ворота «Аята» был назначен дабл-пенальти за шестое в тайме нарушение. Однако защитник хозяев Жанасыл Алмасулы не смог реализовать десятиметровый штрафной удар, не попав в створ ворот.

И почти тут же нападающий «Аята» Жеже отобрал мяч у ворот хозяев и отдал его в центр под удар своему защитнику Ерсултану Сагындыкову, который не промахнулся, пробив в касание, и открыл счет.

На четвертой минуте второго тайма мяч после удара нападающего гостей Арлана Тасбулата попал в штангу. И в борьбе за отскочивший мяч в непосредственной близости от ворот хозяева сбили нападающего рудничан Ивана Марахова. За это нарушение в ворота «Жетысу» был назначен пенальти, а Жеже, переиграв вратаря хозяев Даурена Кайратулы, удвоил преимущество «Аята».

Но через минуту защитник хозяев Бексултан Тилеухан забил мяч в ворота гостей, вернув интригу в матч. Но она продержалась всего пару минут - до момента, когда Сагындыков оформил дубль. В эти минуты хозяева играли в меньшинстве после удаления за вторую желтую карточку лучшего бомбардира команды Мади Маратулы. А на 33-й минуте дабл-пенальти был назначен в ворота «Жетысу», но Кайратулы отбил мяч после удара Марахова.

За три минуты с небольшим до окончания матча нападающий «Аята» Андрей Графский дальним ударом со своей половины площадки поразил пустые ворота игравшего с пятью полевыми игроками талдыкорганского клуба. А за четыре секунды до финального свистка в ворота гостей был назначен еще один дабл-пенальти, но его не смог реализовать Тилеухан. А финальный свисток зафиксировал поражение «Жетысу» - 1:4 (0:1).

С начала повторного матча хозяевам удавалось сдерживать атаки гостей, и, как и накануне, стартовая половина встречи завершилась лишь с минимальным преимуществом рудничан. Единственной ошибкой талдыкорганцев на 14-й минуте воспользовался Жеже и перебросил мяч через далеко вышедшего из ворот вратаря.

Во втором тайме капитан «Аята» Азат Валиуллин оформил дубль, забив на 22-й минуте после отбора мяча и на 30-й минуте после розыгрыша штрафного удара.

Проигрывая 0:3, «Жетысу» все же забил свой гол на 38-й минуте, автором которого, как и в первом матче, стал Тилеухан.

Однако через минуту молодой нападающий «Аята» Калдыбек Орынбаев забил еще один гол в ворота хозяев, установив окончательный счет в матче - 1:4 (0:1).

После двух гостевых побед положение «Аята» в турнирной таблице не изменилось. На сегодняшний день восемь команд официально завершили первый круг. Перенесенные встречи «Актобе» - «Семей» запланированы на 8 и 9 февраля, а точные даты игр «Кайрат» - «Шымкент» пока неизвестны.

Но, несмотря на результаты этих матчей, лидер чемпионата останется неизменным - «Семей» значительно опережает идущих в первой тройке «Кайрат» и «Актобе». Первая пятерка команд на протяжении всего первого круга держалась в верхней части таблицы, лишь иногда меняясь местами между собой. А в зоне вылета находятся «Жетысу» и «Шымкент».

Старт второго круга чемпионата намечен только на 14 февраля. Эта пауза связана с проведением чемпионата Европы, который стартует уже 21 января.

Главный тренер рудненского «Аята» Василий Смолин также будет и главным тренером сборной Казахстана до 19 лет / Фото vk.com/mfc_ayat_official

Как известно, Казахстан станет хозяином чемпионата Европы U-19 в 2027 году, финальный этап которого запланирован на период с 26 сентября по 3 октября и пройдет во Дворце единоборств имени Жаксылыка Ушкемпирова в Астане. А готовить сборную Казахстана (U-19) к этому чемпионату Европы будет главный тренер «Аята» Василий Смолин, входивший и в тренерский штаб национальной сборной.