В Казахстане появится должность вице-президента. Об этом, выступая на заседании Национального курултая, заявил Глава государства Касым-Жомарт Токаев, передаёт корреспондент Tengrinews.kz.

Фото пресс-службы Акорды

"Недаром в народе говорят – всему свое время. Считаю, что такое время пришло. И сегодня на заключительном заседании Национального Курултая хотел бы выступить с новым важным предложением. Предлагаемая мной новелла органично замкнет собой всю политическую конструкцию, которую мы методично выстраивали на протяжении нескольких лет. Речь идет об учреждении института вице-президента Республики Казахстан и соответствующем его закреплении в Конституции. Назначать вице-президента будет Президент с согласия Парламента простым большинством голосов. Круг его полномочий определяет сам Глава государства", — сказал Токаев.

Предполагается, что вице-президент по поручению Президента будет:

представлять интересы Республики Казахстан на международных форумах и переговорах с делегациями зарубежных государств;

представлять интересы Президента в Парламенте;

взаимодействовать с отечественными и зарубежными общественно-политическими, научными и культурно-просветительскими организациями;

выполнять иные поручения Президента.

Глава государства подчеркнул, что основные положения, касающиеся служебного функционала вице-президента, целесообразно отразить в тексте Конституции.

"Вам, конечно, известно, что должность вице-президента существует в целом ряде стран. В нашем случае учреждение данной должности стабилизирует процесс управления государством, а также внесет окончательную ясность в отношении властной иерархии", — отметил Президент.

Глава государства подчеркнул, что данное конституционное нововведение не означает ослабления самого института президентской власти.

"Напротив, пост президента остается главным в государственной системе. Убежден, Казахстан будет успешно развиваться как президентская республика. От этой оправдавшей себя политической системы отказываться нельзя. Тем более международный опыт убедительно свидетельствует в пользу именно такого выбора", — заключил Токаев.