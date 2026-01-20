Как сообщил корреспонденту «НГ» заместитель руководителя департамента Комитета регулирования естественных монополий по Костанайской области Илияс ЕЛЕМИСОВ, прошедшие и запланированные слушания по коммунальным тарифам в регионе не являются нарушением моратория, который был введён в Казахстане с октября 2025 г. по март 2026 г. включительно и продолжает действовать. Слушания же, пояснил замглавы ДКРЕМ, проводятся по тарифам на новые виды коммунальных услуг или в отношении вновь созданных структур, таковые услуги предоставляющих.

Читатели «НГ» также интересуются, почему в счетах за комуслуги они видят бóльшие суммы по НДС.

- Что касается тарифов, то они в области не изменялись с октября 2025 года, - информировал Илияс Ерикбаевич, - Ещё раз подчеркну, что по стране действует мораторий на их повышение. При этом Департамент утверждает тарифы без НДС и соответственно все затраты в тарифной смете учитываются без НДС. Вопрос - кто плательщик НДС и имеет право его выставлять, относится к компетенции налоговой службы.

Фото из архива "НГ"