Он был бизнесменом и на свои деньги содержал городской шахматный клуб несколько лет. «Если бы не Владимир, помещение бы давно продали», - говорят друзья покойного мастера доски. В Костанае прошёл первый турнир по молниеносным шахматам памяти чемпиона области Владимира ЛИ.

Владимир Ли / Фото предоставлено организаторами турнира

Это был человек, которого уважает старшее поколение костанайских шахматистов. Владимир Ли являлся кандидатом в мастера спорта по шахматам, чемпионом области, призёром и победителем многих областных соревнований, участником международных турниров в России.

Костанайские шахматисты у дверей клуба, середина 1990-х. Владимир Ли в первом ряду третий справа / Фото предоставлено организаторами турнира

В 1990-е у городского шахматного клуба возникли системные проблемы с финансированием и оплатой коммунальных услуг. Примерно с 1995 года Владимир Динсонович, сам будучи предпринимателем, нёс все расходы по его содержанию, пока того требовали обстоятельства. В 2017 его не стало.

Фото Игоря НИДЕРЕРА

- Мы, шахматисты Костаная, - говорит старший тренер Костанайской области по шахматам Амангельды УРАЛБАЕВ (на фото слева), - считаем, что клуб выжил, удержался именно благодаря ему. Владимир Ли был надёжным товарищем, и все относились к нему с уважением. Доказательство тому – сегодняшние гости турнира из районов области и даже из Астаны. Всего зарегистрировано 28 участников.

Фото Игоря НИДЕРЕРА

Один из гостей, который прибыл на мемориальный турнир из столицы – кандидат в мастера спорта по шахматам Нурлан ЖУНУСОВ (на фото на переднем плане слева):

- Я родом из Мендыкаринского района. Моим тренером был Алмат Сергазин, а он дружил с Владимиром Ли. Постепенно я тоже проникся уважением к этому блестящему шахматисту и неравнодушному организатору.

Фото Игоря НИДЕРЕРА

- Для многих из вас, - обратился к гостям турнира брат Владимира, Валерий ЛИ (на фото), - он запомнился не просто как соперник по игре. Никакой выгоды Владимир в своей поддержке клуба не преследовал. Всего лишь не хотел, чтобы шахматные традиции Костаная прервались. И ему это удалось.

Фото Игоря НИДЕРЕРА

Как сообщили организаторы, по результатам семи туров турнира очки и места распределились следующим образом:

Фото предоставлено организаторами турнира

Первое место - у Амангельды Уралбаева, набравшего 6 очков, «серебро» турнира у Рената Медыбаева, идущего с отставанием в пол-очка, замыкает тройку призёров Ермек Абдраш – 5 очков. У женщин лучшей стала Сауле Алдамжарова.

Фото Игоря НИДЕРЕРА

Организаторы выразили большую надежду, что мемориал Ли станет ежегодным шахматным событием Костаная.