Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил назвать новый парламент «Курултай» и обозначил основные параметры его структуры, передает корреспондент агентства Kazinform.

Фото: Аkorda

Глава государства подчеркнул, что нет необходимости увеличивать численность депутатов, и в парламенте должны работать подлинные патриоты и высококвалифицированные специалисты.

— В итоге было высказано мнение, что общее количество мандатов должно составлять 145. Число заместителей председателя — три, а количество комитетов не должно превышать восьми, — сказал Президент.

Новый Парламент будет избираться сроком на пять лет.

Токаев отметил, что новая структура парламента обеспечит эффективность работы законодательного органа и позволит сосредоточиться на приоритетных вопросах развития страны.

Президент также сообщил, что в Казахстане появится Народный Совет, который будет выполнять функции Ассамблеи народа и Национального Курултая, передает Informburo.kz. Он отметил, что исторически важные миссии Ассамблеи народа Казахстана и Национального курултая можно считать фактически успешно завершёнными.

- В качестве нового института предлагаю создать Қазақстанның Халық Кеңесі – Народный Совет Казахстана. Считаю исключительно важным сохранить в деятельности нового органа стратегическую преемственность функций Ассамблеи народа и Национального Курултая – последовательное укрепление казахской государственности и Независимости Республики Казахстан. Вместе с тем, Халық Кеңесі – Народный Совет по своей сути станет новым государственным органом, вобравшим в себя опыт консультативных структур других стран. В нём получат представленность все этносы, группы населения и регионы, – сказал глава государства.

Он добавил, что Народный Совет Казахстана будет обладать статусом высшего консультативного органа страны. Состав Совета предложено сформировать из 126 человек: 42 – от этнокультурных объединений, 42 – от крупных общественных объединений, 42 – от маслихатов и региональных общественных советов. Все члены Народного Совета будут назначаться Президентом, а председатель – избираться его членами. У Председателя будет два заместителя, назначенных на ротационной основе на общественных началах, а также руководитель секретариата.

- Халық Кеңесі должен получить право законодательной инициативы, что, конечно, значительно усилит его статус. Высшим органом Халық Кеңесі станет сессия, созываемая не реже одного раза в год. Кеңес – Совету будет передан базовый функционал Ассамблеи народа Казахстана по вопросам межэтнического и межконфессионального согласия. Вместе с тем, новый орган сфокусируется и на выработке предложений по совершенствованию внутренней политики, займется продвижением и разъяснением вопросов, касающихся государственной идеологии, а также положений Конституции и других важнейших документов нашего государства. В ведение Совета перейдет функция проведения Съездов лидеров мировых и традиционных религий, других гуманитарных форумов, имеющих государственное значение, – подчеркнул президент.

Он отметил, что статус и порядок формирования Народного Совета планируется отрегламентировать отдельным разделом в Конституции и специальным Конституционным законом.