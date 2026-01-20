Вниманию потребителей: «Нестле» отзывает из продажи на всей территории РК детское питание
Галина КАТКОВА
Сообщение об этом прозвучало сегодня, 20 января, на площадке палаты предпринимателей Костанайской области. На заседании отраслевого совета по вопросам торговли речь шла о механизмах возврата отзываемого товара и денег за него.
Иллюстративное фото freepik.com
- Компанией ТОО «Nestlé Food Kazakhstan» принят добровольный отзыв на продукцию детского питания, а именно: сухие быстрорастворимые молочные, кисломолочные, безлактозные смеси и сухие смеси на основе аминокислот лечебного диетического питания, - пояснила руководитель отдела контроля за соблюдением требованиям технических регламентов департамента санэпидконтроля Костанайской области Наталья АХМЕТОВА. - Решение принято в связи с выявлением возможного наличия токсинов цереулида в сырье от внешнего поставщика, которое используется для производства продукции детского питания, в одном из видов растительного масла.
Фото предоставлено НПП "Атамекен"
Содержание данного ингредиента в составе детского питания минимально, от 0,03% до 0,45% в зависимости от рецептуры. Кроме того, в РК отсутствует нормирование содержания токсина цереулида в пищевой продукции. Несмотря на это, компания, являясь добросовестным производителем, снижает потенциальные риски, отметила Ахметова.
С 5 января 2026 года «Нестле» начала осуществлять мероприятия по добровольному отзыву шести наименований продукции детского питания с конкретной датой выработки, номером партий и форматом упаковки (жестяная банка или картонная упаковка).
Организация, которая консультирует и осуществляет возврат денежных средств по Казахстану - ТОО «Логистической компании Алиди». В Костанае офис ТОО расположен по ул. Рабочая, 170, 2 этаж, каб. 216, Торговый дом «Жасмин».
Также информация об этом размещена на сайтах территориальных районных и городских управлений санэпидконтроля, доведена до сведения отделов предпринимательства и направлена на электронные адреса объектов торговли, аптек, занимающихся реализацией детского питания.
Последние новости
пожалуйста зарегистрируйтесь.