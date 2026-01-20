Сообщение об этом прозвучало сегодня, 20 января, на площадке палаты предпринимателей Костанайской области. На заседании отраслевого совета по вопросам торговли речь шла о механизмах возврата отзываемого товара и денег за него.

Иллюстративное фото freepik.com

- Компанией ТОО «Nestlé Food Kazakhstan» принят добровольный отзыв на продукцию детского питания, а именно: сухие быстрорастворимые молочные, кисломолочные, безлактозные смеси и сухие смеси на основе аминокислот лечебного диетического питания, - пояснила руководитель отдела контроля за соблюдением требованиям технических регламентов департамента санэпидконтроля Костанайской области Наталья АХМЕТОВА. - Решение принято в связи с выявлением возможного наличия токсинов цереулида в сырье от внешнего поставщика, которое используется для производства продукции детского питания, в одном из видов растительного масла.

Фото предоставлено НПП "Атамекен"

Содержание данного ингредиента в составе детского питания минимально, от 0,03% до 0,45% в зависимости от рецептуры. Кроме того, в РК отсутствует нормирование содержания токсина цереулида в пищевой продукции. Несмотря на это, компания, являясь добросовестным производителем, снижает потенциальные риски, отметила Ахметова.

С 5 января 2026 года «Нестле» начала осуществлять мероприятия по добровольному отзыву шести наименований продукции детского питания с конкретной датой выработки, номером партий и форматом упаковки (жестяная банка или картонная упаковка).

Организация, которая консультирует и осуществляет возврат денежных средств по Казахстану - ТОО «Логистической компании Алиди». В Костанае офис ТОО расположен по ул. Рабочая, 170, 2 этаж, каб. 216, Торговый дом «Жасмин».

Также информация об этом размещена на сайтах территориальных районных и городских управлений санэпидконтроля, доведена до сведения отделов предпринимательства и направлена на электронные адреса объектов торговли, аптек, занимающихся реализацией детского питания.