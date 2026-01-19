В Костанае третий Кубок SENAT OPEN 2026 стартовал с турнира среди ветеранов. Именно наши шахматные аксакалы открыли новый сезон престижного соревнования. Впереди долгий путь: ещё 6 турниров 1/8, областное первенство, а затем полуфинал и финал в Астане…

- Но именно сегодня в Костанайской области мы вступили в этот шахматный марафон, - говорит исполнительный директор РОО «Казахстанская федерация шахмат» по Костанайской области Павел РУСАНОВ (на фото стоит). - Ветераны с большим удовольствием сели за доски, несмотря на сильные морозы в регионе.

Играли представители 13 городов и районов области, стартовый список насчитывал 54 участника. Открывали турнир председатель областного Совета ветеранов Батырабек Ахметов и советник председателя облмаслихата Динара Утебаева. Она же и сделала символический первый ход турнира.

Первые три места распределились так: «золото» у Алмата Момбаева (Карасуский район); на втором месте пьедестала почёта Владислав Мурин (Карабалык), замыкает тройку призёров Александр Новохатский из того же райцентра. Среди женщин лучшей названа Ружена Перетрухина (район Майлина).

На областной четвертьфинал Кубка Сената отобрались первые 17 лучших ветеранов и первые три лучшие женщины турнира. 1/4 финала пройдёт в Костанае 17 мая 2026 года. В этот день за доску сядут шахматисты, прошедшие отбор 1/8 финала в категориях: ветеранов, силовых и правоохранительных органов, медицинских работников, госслужащих, работников культуры, представителей СМИ и работники образования и науки.

Кстати, самым старшим участникам турнира Юрию Соколову и Асхату Закирову 90 и 88 лет соответственно.

Фото РОО «Казахстанская федерация шахмат» по Костанайской области