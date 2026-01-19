19 января православные встречают Крещение Господне, один из так называемых двунадесятых праздников – это важнейшие после Пасхи даты во всём восточном христианстве. Что здесь является каноном, а что – народной забавой, пусть и благочестивой? И как поступить, если освящённая вода в доме заканчивается?

Вот одна из тех историй

«Воды крещенской память сохранила / Тот миг, когда Креститель Иоанн / Того, кто дал нам Веру, дал нам Силу, / Повёл крестить в Священный Иордан…» - так давно-давно описал евангельское событие поэт.

Чин Великого освящения воды проводит протоиерей Виталий / Фото информотдела Костанайской епархии

В Евангелии сказано, что после скитаний по пустыне пророк Иоанн Предтеча отправился в Вифлеем к реке Иордан. Её воды издревле почитались священными. Именно там Креститель начал убеждать всех очиститься от грехов перед приходом Иисуса Христа через обряд крещения водой. А тут креститься у него явился… сам Спаситель. «Но это я должен креститься у тебя», - возразил Иоанн.

Иисус, который не нуждался в обряде, поскольку был безгрешным, настоял: «Так нам надлежит исполнить всякую правду». С этого события и началось служение Христа на Земле, гласит Писание. Считается, что в тот момент явилась Святая Троица: Бог Отец - прозвучавший с небес голос, Бог Сын - Иисус Христос, который принял крещение в Иордане, а также Святой Дух в виде голубя, что появился в этот же миг. Поэтому событие и сам праздник называют также Богоявлением.

Протоиерей Виталий Клеба: "Творец неба и земли облекается в плоть" / Фото Игоря НИДЕРЕРА

- Духовный смысл праздника в том, что христианин уверен: сам Творец неба и земли приходит посетить человеческое естество, облекается в плоть, хотя это и кажется за гранью миропонимания, - поясняет священнослужитель Константино-Еленинского собора Костаная протоиерей Виталий КЛЕБА. - Это нужно для того, чтобы наша человеческая свобода открылась навстречу образцу, которым мы созданы, по образцу Бога. Именно поэтому сам Бог приходит и освящает нас, ведь когда Бог соприкасается с чем-либо, Он всё преображает. Господь сам освящает естество вод, которое мы перед собой сегодня видим – это крещенская вода. Но самое большое, чего желает Господь, – это не внешним образом освятить воду. Он желает освятить и преобразить воду нашего сердца, нашей совести, нашей души. Он желает, чтобы благо было тому, что вышло из Его рук. А ведь самое Его великолепное творение – человек.

Великая Агиасма

Когда-то Рождество и Крещение встречали в один день. Армянская Апостольская церковь до сих пор следует этой традиции, которую в незапамятном 451 году отменил Халкидонский собор, разделив праздники.

До Крещения Господня отмечают Крещенский сочельник, который ещё именуют кануном Богоявления. Вечером 18 января в церквях проходит литургия Василия Великого – она идёт дольше, чем прочие. И только после литургии чином Великого водосвятия начинается освящение воды в храмах и на водоёмах. Воду святят дважды: накануне праздника и в сам день Богоявления, но независимо от дней вода будет иметь равную благодать. У неё особое название: крещенская вода или Великая Агиасма, то есть святыня. Её можно пить только после молитвы и натощак.

Фото Игоря НИДЕРЕРА

В Константино-Еленинском соборе утром 19 января совсем не было людского скопления: все прихожане могли набрать освящённой воды быстро и без толкотни.

- Не так давно мы ввели в храме такую систему, когда освящённой водой наполняются специальные баки, - рассказывает заведующая канцелярией Костанайской епархии Ангелина КОВАЛЁВА, - а для удобства прихожан устанавливается небольшой временный водопровод, который позволяет людям набрать воды безо всякой очереди. И такая возможность есть всю эту неделю, в любое время и в любой день.

Фото Игоря НИДЕРЕРА

Я зашёл в соседнюю с собором церковную лавку и убедился: такую же воду, уже бутилированную по пятилитровым баклажкам, можно купить за 400 тенге. Но что, начал рассуждать я, делать верующему, если такая вода дома заканчивается? Ответ простой: оставшейся Великой Агиасмой можно разбавить другую воду, и та обретёт её качества.

- Для Бога нет никакой проблемы в умножении благодати, потому что Он безграничен, - комментирует протоиерей Виталий. - Я заметил, что крепко верующие люди могут прийти уже с полной баклажкой воды: к ней капельку освящённой добавил, и всё, благословение Божие.

Нырнуть и смыть грехи?

Эта забава возникла в народе стихийно, причём широкое распространение традиция обрела, судя по упоминаниям, лишь в 19 веке. Сведений о том, что православные окунались в прорубь в древние времена, не существует.

В Костанае крещенскую купель традиционно устроили на льду Тобола в единственном месте – на городском пляже.

Фото информотдела Костанайской епархии

- Иордань мы сами не делали, потому что не имеем к ней отношения: уже много лет этим занимается государственная власть. Священника просто приглашают для освящения проруби, - объясняет Ангелина.

Всего же в области определили 40 мест для экстремального купания в трёх городах и 14 районах. Безопасность на них обеспечивали около 300 сотрудников ДЧС, полиции, акиматов и медицинских служб.

Фото Олега ПАКА

- Конечно, окунание в прорубь не является избавлением от грехов и не заменяет ни Таинства Крещения, ни Покаяния. – поясняет священнослужитель. - В чём смысл этих народных гуляний, народных купаний? Конечно же, духовного смысла, если человек делает это чисто номинально, ради молодецкой удали – его нет. Но люди думают: «Господь же страдал, а что я могу сделать навстречу Ему? Тоже немножко как бы пострадать»? Возможно, но без урона для здоровья!

Фото из личного архива

- На Крещение я никогда не нырял, и никогда не буду, - включается в разговор прихожанин Константин ЮДАКОВ. - Потому что нет такого церковного обряда. У нас есть Таинство Крещения, которое проводится один раз в жизни. Но везде вырубают проруби, люди в них заходят под камерами, их снимают на смартфоны и выкладывают. Это показушный жест. Я считаю, что те, кто ныряет в мороз, искушают Бога. «Да ничего со мной не будет, Бог за меня, я ничем не заболею!» - это и есть искушение. Если это праздник православный, то надо в первую очередь идти в церковь, а не за стол садиться и начинать обмывание проводить. Я уже сходил в храм, помолился в этот раз за упокой родителей. Сказал спасибо Богу, что мне таких хороших родителей дал. Перед центральной иконой свечку поставил… А вечером придут гости. Конечно, немножко отметим это дело. Вспомним, как сами крестились, где нас крестили и так далее. Посидим недолго, вот и всё.

А эти свечи поставили за здравие / Фото Игоря НИДЕРЕРА

Пока я слушал эти рассказы, заметил, что набирающих освящённую воду прибавилось. Говорят, что пик приходится на обед и на вечер, когда прихожане свободны от работы. Мне напоминают, что эту воду можно получать в храмах Костаная всю неделю в любое рабочее время.

Фото Игоря НИДЕРЕРА

- Мы свидетельствуем о том, что Бог нас освящает посредством, в том числе и воды, - говорит отец Виталий. - Мы принимаем её во здравие души и тела, с осознанием того, что Господь пожертвовал Собой, не пожалел Своего Сына единородного, чтобы всякий верующий в него не погиб, но имел жизнь вечную.

Фото Игоря НИДЕРЕРА

«И той воды божественная сила / Нам в холод дарит летнее тепло, / Чтоб наше сердце к чуду не остыло, / Чтоб наши души не сковало зло».