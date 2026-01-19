Обеспечение безопасности учебных заведений обсуждали сегодня, 19 января, на аппаратном совещании в акимате областного центра. В Костанае на данный момент все организации образования оснащены турникетами, тревожными кнопками, видеокамерами.

Такая система пропуска в школы стала внедряться в Костанае с 2024 года / Фото из архива "НГ"

- В общей сложности это 3 856 камер наблюдения, из них 3 109 подключены к центру оперативного управления департамента полиции, - отметила в докладе руководитель отдела образования Гульсим УРАЗБАЕВА, - охранную деятельность обеспечивают 16 поставщиков. Для дошкольных организаций в 2026 году на лицензированную охрану выделено 166 млн тенге из бюджета, а школы заключают договоры с охранными фирмами за счет подушевого финансирования. Одной из проблем в оказании данных услуг является возраст охранников, чаще всего это пенсионеры. Но прописать в технической спецификации какие-то ограничения мы не можем - с точки зрения Трудового кодекса это расценивается как дискриминация по возрасту. Полагаем, что для решения данной проблемы, для привлечения кадров необходимо увеличение заработной платы этой категории работников, соответствующее предложение нами направлено в управление образования.

Аким города Марат ЖУНДУБАЕВ поддержал Уразбаеву. Сказал, что в наше время сидеть людям в школе «просто вахтерами» нельзя. Требуются сотрудники подготовленные, которые могут оценить потенциальную опасность и действовать энергично. Но для таких, кроме законной возможности прописывать для них четкие квалификационные требования, требуется конкурентная зарплата.

Все сказанное выше относится к обеспечению антитеррористической безопасности в учреждениях образования. В РК эта сфера в последние годы развивается с применением цифровых технологий. И не только эта, но и учет посещаемости, обеспеченность горячим бесплатным питанием. Один из инструментов - биометрическая идентификация личности.

- В школах от детей требуют сдачи биометрических данных (изображение лица, ИИН - «НГ»), когда они проходят на занятия. На турникете такая, скажем так, авторизация предусмотрена. Обеспечивают работу этого оборудования частные подрядчики. Они сегодня пришли, завтра, отработав свое по договору, ушли. А данные наших детей у них остаются? - спросила журналист Евгения ЕРМАКОВА. - Как в этой части обеспечивается безопасность?

- Да, идентификация ведется через приложение Face ID. У поставщиков имеется свой сервер и они проводят свою работу согласно технической спецификации, - ответила руководитель отдела. - Это по-закону. У нас в прошлом году проверка была - и прокуратура, и полиция вели. Поставщиков немного - четыре-пять. Остальные отсеялись, как раз они не соответствовали технической спецификации по договору. В этом году пролонгацию договора мы еще не проводили, отделом образования пока проводится мониторинг поставщиков.

- Вот вы пролонгацию еще не провели, возможно, поставщики сменятся, а биометрия детей останется на серверах у прежних поставщиков услуг, то есть в распоряжении частных компаний? Как это соотносится с безопасностью, с защитой личных данных? Сегодня с помощью искусственного интеллекта, используя изображение лица, особенно если это, допустим, старшеклассники, можно попробовать авторизоваться где угодно, - дополнила вопрос журналистка.

- Такие охранные агентства работают по всей стране, а не только в Костанае. Когда конкурс проводился, это все проверяли, - ответила Гульсим Уразбаева.

На совещании тема прозвучала особенно актуально, потому что первый доклад на нем был посвящен быстро росту количества интернет-мошенничеств. Что касается биометрии в организациях образования, то родителям надо знать: первое - без их согласия отбирать биометрические данные ребенка нельзя, второе - от проведения биометрии ребенка родители имеют право отказаться. По словам Гульсим Уразбаевой, в Костанае случаи отказов единичные.