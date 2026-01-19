По прогнозам синоптиков, во вторник, 20 января, на севере и востоке области ожидается снег, на юге и западе – небольшой снег, низовая метель. На западе, север и востоке будет туман. В среду, 21 января, снег, метель и туман прогнозируются на западе, севере и востоке области.

В Костанае во вторник облачно, ночью снег, туман. В среду - переменная облачность, днём пройдёт снегопад.

- Во вторник ночью ожидаем 17-22, на севере и западе 25 градусов мороза, - сообщила "НГ" начальник отдела прогнозов КФ РГП «Казгидромет» Антонина ШИБАРШИНА. – Днём термометры покажут 12-17 градусов ниже нуля. В ночь на среду температура воздуха по области будет -22…-27 °С, на юге -17 °С. Днём прогнозируем -18…-23 °С, на юге -15 °С.

В Костанае температурные показатели будут следующими. Во вторник: ночью -17…-19 °С, днем -15…-17 °С. В среду: ночью -25…-27 °С, днем -20…-22 °С.

Ветер во вторник ожидается юго-западный с переходом на северо-восточный скоростью 7-12 м/с по области и 4-9 м/с в Костанае.

В среду будет северо-восточный ветер скоростью 9-14 м/с, с периодическими усилениями до 15-20 м/с на западе, севере и востоке области. В областном центре вновь ожидается слабый ветер скоростью 4-9 м/с.

Фото Олега ПАКА