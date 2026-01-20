В Казахстане изменяются требования к работе частных школ. Об этом сообщила министр просвещения Жулдыз Сулейменова на встрече с учредителями и директорами частных школ Алматы, передаёт Tengri Education со ссылкой на пресс-службу Министерства просвещения.

Фото © Tengrinews.kz / Турар Казангапов

Министр сообщила, что в дальнейшем частные школы будут открываться только в регионах, где существует реальная потребность. Лицензии будут выдаваться исключительно в тех случаях, когда необходимо заменить трёхсменные школы и школы, находящиеся в аварийном состоянии, а также в регионах с дефицитом государственных школ.

Одновременно в рамках законодательства будут усилены требования к учредителям частных школ.

"Они будут отвечать за качество образования, уровень квалификации педагогов и обеспечение безопасности учащихся. Также планируется изменить порядок назначения директоров школ. В дальнейшем решения о назначении будут приниматься с учётом согласования с отраслевым министерством и местными исполнительными органами, а не только по усмотрению учредителей", - сообщили в министерстве.

По информации ведомства, сегодня в Казахстане работают 890 частных школ, имеющих лицензию. Правительство планирует ввести мораторий на размещение государственного заказа во вновь открываемых частных школах.

Напомним: ранее премьер-министр Олжас Бектенов поручил пересмотреть правила финансирования частных школ и медицинских организаций после выявленных нарушений: искусственного перетока учеников ради субсидий и проблем с налоговой отчетностью.