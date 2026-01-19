Министерство просвещения Казахстана ввело новые требования к авторам учебников и учебно-методических комплексов (УМК), чтобы снизить количество ошибок и повысить качество образовательных материалов, сообщили в Высшей аудиторской палате. Новые правила предусматривают обновление учебников каждые пять лет, передает Informburo.kz.

Фото Informburo.kz

Изменения стали результатом предписания Высшей аудиторской палаты и аудита использования средств на развитие среднего образования. Министерству поручили обновить правила подготовки, экспертизы, апробации, мониторинга и издания учебников и УМК.

Новые нормы предусматривают:

утверждение тематического плана уполномоченным органом без направления запросов отдельным издательствам;

обязательное размещение тематического плана в открытом доступе;

включение в авторский коллектив не менее трёх квалифицированных специалистов с соответствующим образованием и опытом работы;

установление чётких критериев экспертной оценки учебников;

обновление подходов к мониторингу качества учебников и УМК для соблюдения пятилетнего срока их обновления.

Изменения утвердили приказом министра просвещения от 24 ноября 2025 года.

"Издательства и разработчики подают заявки через интернет-ресурс Республиканского научно-практического центра экспертизы содержания образования www.bmso.kz. Дополнительно министерству поручено автоматизировать учёт и контроль школьных библиотечных фондов, а также приём учебников и УМК на экспертизу", – сообщили в палате.

Принятые меры позволят сократить риски ошибок и субъективной оценки, а также обеспечить своевременное обновление образовательных материалов.

В октябре 2025 года в Казахстане вынесли на общественные обсуждения вновь разработанные учебники, которые могут внедрить в школьное образование в следующем учебном году. Книги проходят апробацию в 34 школах страны.