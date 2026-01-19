С 20 января по 1 марта будет проводится приём предложений в рамках проекта «Бюджет народного участия» для их реализации в следующем году.

В 2024 году в рамках проекта в ж/м Геофизик на ул. Зеленой установили детскую площадку



Подать проект могут все совершеннолетние жители Костаная. Основная цель инициативы - развитие и благоустройство города по предложениям самих горожан.

Предложения принимаются в электронном виде на официальном сайте акимата города в разделе «Бюджет народного участия».

Как подать предложение

Для участия надо заполнить электронную заявку, указав наименование проекта, его краткое описание и адрес объекта.

К заявке прикрепить эскиз и предварительную смету, фотографии текущего состояния объекта, а при желании и презентацию проекта.

В этом же разделе на сайте акимата размещены правила реализации проекта, типовая форма проектного предложения, сроки мероприятий, а также информация о составе экспертного совета. В этом году, как и раньше, в нем состоят чиновники, общественники, бизнесмены и журналисты.

Публичное голосование за понравившиеся проекты пройдёт на сайте с 5 по 24 апреля. Голосовать смогут только совершеннолетние костанайцы. За проектную заявку должны проголосовать не менее 50 человек.

На основании результатов голосования экспертный совет примет решения по проектам, рекомендованных к реализации. Итоги голосования и решения совета будут опубликованы на сайте.

Ранее «НГ» отмечала, что заявок в проекте с каждым годом становится все больше, как и выделяемого финансирования. При этом эксперты одобряют только те проекты, которые можно реализовать за один год, чаще всего - детские площадки.

В прошлом году аким Костаная Марат Жундубаев обозначил одну из главных проблем - из-за низких требований к подрядчикам многие проекты так и не были реализованы. Причина - несовершенство системы госзакупок.

