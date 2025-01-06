Об этом сегодня, 6 января, сообщили на аппаратном совещании в акимате города. Установочную информацию на сайте акимата обещают разместить до 15 января. На интернет-ресурсе следует найти блок «Полезные ссылки», а в нем - раздел «Бюджет народного участия».

В 2024 году в рамках проекта в ж/м Геофизик на ул. Зеленой установили детскую площадку / Фото предоставленно городским акиматом



Экспертный совет будет рассматривать заявки со 2 марта до 5 апреля. С 5-го до 24 апреля проанализированные советом проекты разместят на сайте для голосования.

За проектную заявку должны проголосовать не менее 50 жителей города, иначе она не будет реализована. Именно из-за увеличения количества горожан, которые поддерживают народные инициативы по улучшению городской среды, власти считают, что программа нужная и интерес к ней возрастает. Проектов с каждым годом становится больше.

Программа «Бюджет народного участия» действует во всех областных центрах Казахстана с 2020 года. В 2021 году Костанай начинал с 5-ти реализованных проектов, за которые проголосовали 90 человек, на сумму 31 млн 976 тыс. тенге. На 2025 год к реализации одобрены 30 заявок на 795,1 млн тенге, и проголосовал за эти проекты 2 761 горожанин.

Фото Галины КАТКОВОЙ

- В текущем году в рамках программы должно быть создано 27 детских игровых и спортивных площадок на сумму 753,2 млн тенге. 2 проекта - по освещению дворовых территорий на сумму 4 млн. 937 тыс. тенге. 1 проект - по обустройству тротуара стоимостью 36 млн. 930 тыс. тенге, - дала расклад руководитель отдела экономики и бюджетного планирования Наталья ТУРЛУБЕКОВА.

В Костанае вообще подавляющее количество народных проектов связано с обустройством во дворах детских площадок, спортивных и игровых.

Несмотря на заметный количественный рост показателей по этой программе, развивается она далеко не идеально. Например, в прошлом году было одобрено к реализации 10 проектов и еще 2 перешли с предыдущего года. Однако на сегодня 5 из них считаются проблемными, с подрядными организациями идут суды.

Слайды предоставлены городским акиматом

- То есть, у нас 30 проектов и 30 подрядчиков. Самых разных. К ним требований особых нет. Этот ИП может сегодня канцелярские товары продавать и тут же детские площадки обустраивать. На практике так и выходит. Приезжает человек, в основном не из нашей области. Он кнопку на конкурсе успел первым нажать. Приезжает. Находит кого-то, у кого имеется сварочный аппарат, находит еще одного человека пошустрее. И они начинаются заниматься. Я если утрирую, то немного, - обозначил суть проблемы аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ. - Итог по 2024 году - половина проектов не реализована. Я не устаю говорить о несовершенстве механизма госзакупок. Мы, к сожалению, выбираем по цене, она остается основным критерием. Мы вынуждены брать того, кто заявил меньшую, а потом начинаем мучиться. И в итоге проект все равно удорожается. Вот упомянули переходящие договора по программе БНУ. Но механизм пролонгации там не предусмотрен. Новый конкурс объявляется. То есть уходит время, тратятся человеческие ресурсы. Признают этих подрядчиков недобросовестными. Что такого для фирмы-однодневки? Ушел этот ИП и завтра новую фирму открыл.

Аким поручил отделу ЖКХ проштудировать изменения в законодательстве о госзакупках, которые начинают действовать с этого года, и постараться найти способ отсечь подрядчиков, которые «приходят работать только с ручками и карандашами».

К сведению костанайцев - весь перечень проектов, запланированных к реализации в 2025 году. Первые 27 пунктов - игровые и спортивные площадки по адресам:

Слайды предоставлены городским акиматом

1. «Мечта» - во дворе дома №17 мкр. «Юбилейный» (16 млн. 687 тыс. тенге);

2. «Двор для детей» - ул. Чкалова, 3 (11 млн. 397 тыс. тенге);

3. «Спортивное детство» - ул. Узкоколейная, 20/30 (28 млн. 898 тыс. тенге);

4. «Новый Казахстан – новый двор» - ж.м. Амангельды, ул.Набережная, 1а (17 млн. 356 тыс. тенге);

5. «Новый двор хорошего детства» - ул. Кубеева, 2А (17 млн. 140 тыс. тенге);

6. «Детский смех и спортивные подвиги» - 7 мкр., площадка между домами №6, №4 и №4а (30 млн. 794 тыс. тенге);

7. «Дружный двор» – пр. Назарбаева, 137/1 (35 млн. 779 тыс. тенге);

8. «Темирбаева, 39» (29 млн. 616 тыс. тенге);

9. «Двор мечты» - ул. Карбышева, 5 (32 млн. 678 тыс. тенге);

10. «Счастливое детство» - 9 микрорайон, д.6 (35 млн. 745 тыс. тенге);

11. «Счастливое детство» - 8 микрорайон, д.5 (42 млн. 308 тыс. тенге);

12. «Дети наше будущее - они заслуживают лучшее детство!» - ул. Алтынсарина, 236 (29 млн. 927 тыс. тенге);

13. «Площадка для активного отдыха» - ул. Воинов-Интернационалистов, 12 (14 млн. 402 тыс. тенге);

14. Универсальная баскетбольная и волейбольная площадка с освещением, ограждением и скамейками по периметру #ЛОВИСВОЙШАНС - 6 микрорайон, двор домов 3 "А", 2 и т.д. (21 млн. 801 тыс. тенге);

15. Благоустройство детской площадки - ул. Тәуелсіздік, 170 (40 млн. 691 тыс. тенге);

16. «Счастливый двор» - ул. Джамбула, 89/3 (18 млн. 937 тыс. тенге);

17. «Здоровое и безопасное детство наших детей» - ул. Баймагамбетова, 170 и ул. Амангельды, 76 (38 млн. 591 тыс. тенге);

18. «Назарбаева» - пр. Назарбаева, 139, ул. Бородина, 144 (47 млн. 997 тыс. тенге);

19. «Лето-лето» - ул. Садовая, 79 (35 млн. 715 тыс. тенге);

20. «Балдаурен» - ул. Баймагамбетова, 158 (19 млн. 675 тыс. тенге);

21. «Счастливое детство» - 8 микрорайон д. 9 (24 млн. 568 тыс. тенге);

22. «Уютный безопасный двор - счастливые семьи» - 9 микрорайон д. 14 (38 млн. 486 тыс. тенге);

23. «Детское счастье» - ул. Дощанова д. 137 (48 млн. 955 тыс. тенге);

24. «Веселый дворик» - ул. Маяковского д.106 (19 млн. 351 тыс. тенге);

25. «Балапан» - 8 микрорайон д. 15 (14 млн. 650 тыс. тенге);

26. «Гагарина» - ул. Гагарина д. 14 (23 млн. 385 тыс. тенге);

27. «Дуэт» - 7 микрорайон д. 14 (17 млн. 722 тыс. тенге).

Два проекта по освещению дворовых территорий:

28. «Да будет свет!» - 9 мкр., д. 13 (2 млн. 172 тыс. тенге);

29. «Мир детства» - ул. Бородина, 227, 227/1, 225/1 (2 млн. 764 тыс. тенге).

Один проект по обустройству тротуара:

30. «Болашақ» - обустройство тротуара с освещением на ул. Воинов-Интернационалистов, в границах от ул. Маяковского до пр. Абая (36 млн. 930 тыс. тенге).