В преддверии очередного транша Единый накопительный пенсионный фонд (ЕНПФ) ответил на официальный запрос редакции inbusiness.kz, разъяснив тайминг начислений по программе "Национальный фонд – детям", процедурные нюансы формирования списков и, что немаловажно, судьбу невостребованных средств. В пенсионном фонде напомнили, что положенные казахстанцам доллары можно забрать только в течение определенного срока.

Фото: pixabay.com

Главный вопрос, волнующий родителей по всей стране: когда именно счета детей пополнятся новыми долларовыми поступлениями?

"Целевые требования за отчетный 2025 год, а также инвестиционный доход планируется начислить участникам целевых требований до 1 февраля 2026 года", – отметили в ЕНПФ.

Арифметика ожидания: почему сумма пока неизвестна

Несмотря на наличие сроков, точная цифра выплаты на одного ребенка в 2026 году пока остается неизвестной переменной. Процесс начинается с получения финансовых данных от Национального банка, который передает в ЕНПФ сведения об общем объеме целевых требований и ставке инвестиционного дохода. Параллельно ЕНПФ формирует список участников программы на основе государственной базы данных физических лиц, фиксируя срез по состоянию на 31 декабря 2025 года.

Для обеспечения точности этот реестр направляется оператору электронного правительства – АО "НИТ", который проводит верификацию данных. Только после официального подтверждения корректности списка ЕНПФ объединяет полученные финансовые показатели с точным количеством верифицированных участников и производит финальный расчет персональной суммы начислений для каждого ребенка.

Куда тратят деньги 18-летние: жилье в приоритете

Статистика изъятий наглядно демонстрирует приоритеты молодых казахстанцев: вчерашние школьники предпочитают вкладывать "президентские" деньги в недвижимость, а не в образование. К началу 2026 года (за период с февраля 2024 года) общая сумма выплат, переведенная на спецсчета получателей, превысила 31,6 млн долларов, было исполнено более 205 тыс. заявлений.

Структура расходов выглядит следующим образом:

Улучшение жилищных условий – безусловный лидер. На эти цели ушло 62,3% от общей суммы (19,69 млн долларов), что составляет 127 445 заявлений.

Оплата образования: на учебу было направлено 37,7% средств (11,92 млн долларов), или 78 060 заявлений.

"Спящие" миллионы: что происходит с невостребованными деньгами

В фонде отметили, что на данный момент большая часть денег остается на счетах. По состоянию на 1 января 2026 года, неиспользованный остаток составил 74,3% от общего объема – это 79,1 млн долларов из совокупных 106,5 млн долларов, поступивших за два года.

При этом в ЕНПФ пояснили важный нюанс касательно инвестирования этих средств.

"Целевые накопления учитываются в долларах и хранятся на ЦНС в течение 10 лет. В случае если средства не используются в указанный срок, они переводятся на индивидуальный пенсионный счет гражданина для учета добровольных пенсионных взносов в ЕНПФ, который автоматически открывается на его имя, в тенге по официальному курсу Национального банка РК на дату перевода, и далее будут инвестироваться. Получение накоплений с добровольного пенсионного счета будет осуществляться в соответствии с законодательством РК", – отметили в фонде.