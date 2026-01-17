В Казахстане водители, которым прекратили право управления транспортом из-за медицинских противопоказаний, могут обжаловать решение суда. Об этом сообщили в пресс-службе МВД в ответ на запрос inbusiness.kz.

Фото: Inbusiness.kz

Можно ли оспорить отзыв прав

Как пояснили в пресс-службе МВД, если водитель не согласен с решением суда о прекращении права управления, он вправе обжаловать его в порядке, предусмотренном гражданским процессуальным законодательством. При этом гражданин может представить медицинские документы и заключения до вынесения судебного решения — непосредственно в ходе судебного разбирательства. Вместе с тем в министерстве уточнили, что учет поданных жалоб или исков на судебные решения по таким делам не ведется, поэтому официальной статистики о том, как часто водители пытаются оспорить отзыв прав, нет.

Как прекращают право управления

Поскольку прекращение права управления оформляется через суд, дальнейшие действия водителя также завязаны на судебную процедуру, в том числе возможность представить документы и обжаловать решение. В МВД пояснили, что такой порядок предусмотрен подпунктом 2) пункта 1 статьи 75 Закона "О дорожном движении" и применяется при наличии медицинского заключения, подтверждающего состояние здоровья, препятствующее безопасному управлению транспортом. Иск подается уполномоченным органом в порядке, установленном гражданским процессуальным законодательством.

Сведения о наличии медицинских противопоказаний поступают в органы внутренних дел из органов здравоохранения.

"Предварительное уведомление гражданина до обращения органов внутренних дел в суд законодательством не предусмотрено, однако о своем статусе гражданин осведомлен с момента постановки на учет медицинской организацией. При этом гражданин вправе предоставить медицинские документы до вынесения судебного решения в рамках судебного разбирательства", – сообщили в ведомстве.

В МВД уточнили, что водитель может восстановить право управления, если устранит причину, по которой оно было прекращено. В этом случае решение также принимает суд, такой порядок предусмотрен подпунктом 2) пункта 2 статьи 75 Закона "О дорожном движении".

Контекст: что сообщал минздрав

Ранее министерство здравоохранения заявило, что совместно с МВД начата системная работа по выявлению лиц, имеющих медицинские противопоказания к управлению транспортом. В рамках цифрового взаимодействия двух ведомств МВД подключили к информационной системе минздрава "Электронный регистр диспансерных больных". По итогам анализа были проверены 369 888 человек, состоящих на диспансерном учете.

Как уточнялось в сообщении минздрава, 273 819 гражданам водительские удостоверения ранее не выдавались. По оставшимся 96 069 лицам было установлено, что у 41 677 удостоверения на момент поступления данных уже были недействительными, а у 54 392 – действующими.

По состоянию на 10 декабря 2025 года в судебные органы направлено 4540 исков, по итогам рассмотрения которых прекращено действие 1787 водительских удостоверений. В минздраве поясняли, что эти граждане не имели права управлять транспортным средством по причине медицинских противопоказаний.