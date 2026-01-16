Вопрос об этом задала корреспондент "НГ" на аппаратном совещании 12 января. Аким города Марат ЖУНДУБАЕВ поручил подрядным организациям найти и обустроить места, с которых новогодние деревца будут централизованно вывозить.

- Площадки будут функционировать в период с 16 по 31 января 2026 года. На них установлены соответствующие информационные знаки, - сообщили сегодня, 16 января, в акимате Костаная.

Пункты сбора размещены:

Центральная часть города - площадь Первоцелинников, парковка за памятником;

Северная часть города (КСК) - парковка Дворца бракосочетания;

Южная часть города (КЖБИ) - парковка по ул. Г. Арыстанбекова между ул. Чкалова и ул. Воинов-Интернационалистов;

Западная часть города - парковка Жастар сарайы;

Восточная часть города - парковка по ул. Маяковского, ДК «Мирас»;

Южная часть города (жилые массивы Дружба, Амангельды, мкр. Конай) - микрорайон Конай (парковка конечной остановки).

Городская власть напоминает, что отслужившие свое ёлки не относятся к твёрдым бытовым отходам, поэтому их размещение на контейнерных площадках затрудняет вывоз мусора и влияет на санитарное состояние дворовых территорий. Просит жителей выносить ёлки только на указанные площадки.

Фото предоставлено пресс-службой акимата