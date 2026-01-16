По прогнозам синоптиков, в субботу, 17 января, на территории области ожидается малооблачная погода без осадков. В воскресенье, 18 января, на западе и севере снег, метель. В понедельник, 19 января, снег и низовая метель прогнозируется на всей территории области.

В Костанае в субботу и воскресенье переменная облачность, без осадков. В понедельник – снег, метель.

- В субботу ночью термометры покажут 26-31, на юге области 21 градус мороза, - сообщила "НГ" инженер-синоптик КФ РГП «Казгидромет» Раиса МАРКЕВИЧ. – День будет морозным: -20…-25 °С, на юге области 17 градусов ниже нуля. В воскресенье ночью ожидаем -22…-27 °С, на юге -30 °С. Днём термометры покажут -15…-20 °С, на юге -12 °С. В Крещенскую ночь (на понедельник) будет -17…-22 °С, на юге -14 °С. Днем ожидаем -12…-17 °С, на юге -9 °С.

В Костанае температурные показатели будут следующими. В субботу: ночью -28…-30 °С, днём -21…-23 °С. В воскресенье: ночью -25…-27 °С, днём -15…-17 °С. В понедельник: ночью -17…-19 °С, днём -12…-14 °С.

В субботу ожидается юго-восточный ветер скоростью 9-14 м/с по области и 5-10 м/с в Костанае. В последующие два дня он сменится юго-западным скоростью 9-14 м/с, с усилениями до 15-20 м/с на западе, севере и востоке области. В Костанае ветер по-прежнему будет слабым - 7-12 м/с.

Фото ЕЛЕНЫ ПИКЕЛЬНОЙ