В Петропавловске пенсионерку, которая со вчерашнего дня числилась без вести пропавшей, обнаружили замёрзшей на территории больницы, передаёт корреспондент Tengrinews.kz.

instagram/volonterypetropavl

Информация о розыске 75-летней жительницы города появилась в соцсетях волонтёрского движения LIDER.KZ. Сообщалось, что женщина в 13 часов 14 января ушла в больницу и не вернулась. Утром 15 января волонтёры в соцсетях сообщили, что пенсионерку живой обнаружили полицейские на территории больницы, однако женщина вскоре скончалась в карете скорой помощи.

Издание обратилось за комментарием в пресс-службу областного департамента полиции, где проинформировали, что полицейские расследуют факт смерти ранее пропавшей пожилой женщины.

«Полиция возбудила уголовное дело по факту смерти пожилой женщины, которая числилась без вести пропавшей с вечера 14 января до утра 15 января. Вечером 14 января в полицию поступило заявление о пропаже 75-летней жительницы одного из домов по улице 314-й Стрелковой дивизии Петропавловска. Установлено, что около 13 часов пенсионерка самостоятельно вышла из дома в направлении больницы и не вернулась», - рассказала об обстоятельствах дела пресс-секретарь департамента полиции Северо-Казахстанской области Адемау Мендыбаева.

Больница располагается в нескольких минутах ходьбы от дома женщины. Мобильный телефон пенсионерки был отключен. С учетом состояния здоровья не исключалось, что женщина могла быть дезориентирована.

«На розыск были ориентированы сотрудники городского управления и департамента полиции, бойцы СОБР, военнослужащие Нацгвардии, волонтёры. В поисковых мероприятиях участвовало более 60 человек. Работу значительно осложняла низкая температура воздуха. Были отработаны возможные версии исчезновения, проверены места возможного появления, изучены записи камер уличного видеонаблюдения. Однако установить местонахождение пропавшей в темное время суток не удалось», - рассказала Адемау Мендыбаева.

Утром 15 января пожилую женщину обнаружил участковый инспектор у забора в малопроходимой зоне возле хозяйственного корпуса недалеко от больницы.

«Женщина находилась в тяжёлом состоянии и не могла контактировать из-за сильного переохлаждения. Её немедленно передали бригаде скорой помощи, но, к сожалению, спасти не удалось», - сообщила пресс-секретарь.

Полиция обращается к населению с призывом максимально ответственно контролировать возможные самостоятельные перемещения пожилых родственников на улице без связи, если они по состоянию здоровья могут потерять ориентир, связь и не найти дорогу домой.

В Петропавловске и СКО третьи сутки держатся сильные морозы до минус 35-38 градусов. В регионе закрывают трассы, школьников и студентов переводят на дистанционный режим обучения, все службы переведены на усиленный режим.

В Костанайской области с 14 января также температура доходит до отметки -30 градусов и ниже, в связи с чем у школьников и студентов колледжей первых курсов отменяют оффлайн-занятия, а трассы закрывают. Информацию о переводе занятий на дистант в нашем регионе «НГ» публикует в Telegram-канале.