Астронавты Мик Финк, Зина Кардмен, Кимия Юи и космонавт Олег Платонов вернулись на Землю в том же многоразовом корабле Dragon Endeavour компании Илона Маска SpaсeX, в котором 1 августа прибыли на МКС.

Мик Финк, Зина Кардмен, Кимия Юи и Олег Платонов на МКС

По планам они должны были провести на орбитальной станции шесть с половиной месяцев и вернуться в середине февраля. Однако неделю назад НАСА сначала неожиданно отменила выход членов экипажа в открытый космос, а спустя несколько часов объявила, что у одного из членов экипажа возникли проблемы медицинского характера.

У кого именно и какие именно проблемы, космическое агентство не уточнило, а сказало лишь, что заболевший находится в стабильном состоянии.

Тем не менее, экипаж было решено вернуть на Землю досрочно. Вернуть только заболевшего было нельзя.

После отстыковки Экипажа-11 на МКС остались два российских космонавта, Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Микаев, и один американский астронавт, Кристофер Уильямс.

Напомним, 9 декабря 2025 года в районе Жезказгана в Казахстане приземлился корабль "Союз МС-27". Вернувшийся со станции тогда Сергей Рыжиков передал полномочия по руководству всей станцией американскому астронавту Майклу (Мику) Финку, а командование российским сегментом – космонавту Сергею Кудь-Сверчкову. Последний сейчас остается на МКС.

Последний раз посадка космического коробля в Костанайской области произошла в 2014 году. Утром 10 ноября в 20 км от Аркалыка приземлился «Союз ТМА-13М», экипаж к обеду доставили в аэропорт Костаная.

