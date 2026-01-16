Три астронавта и космонавт, досрочно покинувшие МКС, приводнились в океан
Экипаж Международной космической станции, состоящий из двух американцев, одного японца и одного россиянина, в четверг, 15 января, досрочно вернулся на Землю. Их многоразовый корабль Dragon Endeavour приводнился в Тихом океане у побережья Калифорнии, сообщает BBC News.
Успешное приводнение американское космическое агентство подтвердило постом в сети X: «Добро пожаловать домой, Экипаж-11. В 3:41 по времени Восточного побережья [08:41 по Гринвичу] космический корабль Dragon компании SpaсeX приводнился у побережья рядом с Сан-Диего, Калифорния».
Астронавты Мик Финк, Зина Кардмен, Кимия Юи и космонавт Олег Платонов вернулись на Землю в том же многоразовом корабле Dragon Endeavour компании Илона Маска SpaсeX, в котором 1 августа прибыли на МКС.
Мик Финк, Зина Кардмен, Кимия Юи и Олег Платонов на МКС
По планам они должны были провести на орбитальной станции шесть с половиной месяцев и вернуться в середине февраля. Однако неделю назад НАСА сначала неожиданно отменила выход членов экипажа в открытый космос, а спустя несколько часов объявила, что у одного из членов экипажа возникли проблемы медицинского характера.
У кого именно и какие именно проблемы, космическое агентство не уточнило, а сказало лишь, что заболевший находится в стабильном состоянии.
Тем не менее, экипаж было решено вернуть на Землю досрочно. Вернуть только заболевшего было нельзя.
После отстыковки Экипажа-11 на МКС остались два российских космонавта, Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Микаев, и один американский астронавт, Кристофер Уильямс.
Напомним, 9 декабря 2025 года в районе Жезказгана в Казахстане приземлился корабль "Союз МС-27". Вернувшийся со станции тогда Сергей Рыжиков передал полномочия по руководству всей станцией американскому астронавту Майклу (Мику) Финку, а командование российским сегментом – космонавту Сергею Кудь-Сверчкову. Последний сейчас остается на МКС.
Последний раз посадка космического коробля в Костанайской области произошла в 2014 году. Утром 10 ноября в 20 км от Аркалыка приземлился «Союз ТМА-13М», экипаж к обеду доставили в аэропорт Костаная.
