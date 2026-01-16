Пришло уведомление от налоговиков по мобильным переводам: что делать
С апреля казахстанские банки начнут передавать данные по мобильным переводам в налоговые органы. Что делать, если вы подпали под основные критерии и получили уведомление, читайте в материале Tengrinews.kz.
Как объяснили в Комитете государственных доходов (КГД) Министерства финансов, после того как банки передают данные, налоговики проводят камеральный контроль и высылают уведомления тем, кто подпал под основные критерии:
- получены переводы от 100 и более разных людей;
- это происходит в течение трёх месяцев подряд;
- общая сумма поступлений превышает 12-кратный размер минимальной заработной платы (1 020 000 тенге).
Дальше возможны два сценария.
Если вы согласны с уведомлением
Что делать:
- устранить нарушения, которые указаны в уведомлении.
Как именно:
- если вы обычный налогоплательщик — подать нужную налоговую отчётность;
- если вы самозанятый — через приложение отразить доходы и/или заплатить налог и соцплатежи;
- если хотите перейти на другой режим — сделать необходимое для перехода.
Если вы не согласны с уведомлением
Что делать:
- отправить в налоговый орган пояснение, почему указанные расхождения не являются нарушением.
Что должно быть в пояснении:
- ваши данные и данные налогового органа;
- номер и дата уведомления;
- с чем именно вы не согласны и почему;
- дата и подпись;
- документы для подтверждения (если есть).
Если вы согласны с частью уведомления, а с другой — нет, то там, где вы согласны, следует "исправить ошибки", а по остальной части — отправить пояснение.
На всё даётся 30 рабочих дней со следующего дня после получения уведомления.
Что будет дальше
Если уведомление не исполнено в срок или налоговики усомнились в ваших пояснениях, они могут назначить налоговую проверку по этим расхождениям.
Ранее в КГД сообщили, что первые сведения от банков о тех, кто подпал под установленные критерии по мобильным переводам, поступят налоговикам до 15 апреля.
Если человек подпал под все установленные критерии, получил уведомление, но не явился в налоговую в течение месяца, на 41-й день его счета могут заблокировать.
