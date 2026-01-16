С апреля казахстанские банки начнут передавать данные по мобильным переводам в налоговые органы. Что делать, если вы подпали под основные критерии и получили уведомление, читайте в материале Tengrinews.kz.

Фото © Tengrinews.kz / Турар Казангапов

Как объяснили в Комитете государственных доходов (КГД) Министерства финансов, после того как банки передают данные, налоговики проводят камеральный контроль и высылают уведомления тем, кто подпал под основные критерии:

получены переводы от 100 и более разных людей ;

; это происходит в течение трёх месяцев подряд ;

; общая сумма поступлений превышает 12-кратный размер минимальной заработной платы (1 020 000 тенге).

Дальше возможны два сценария.

Если вы согласны с уведомлением

Что делать:

устранить нарушения, которые указаны в уведомлении.

Как именно:

если вы обычный налогоплательщик — подать нужную налоговую отчётность;

если вы самозанятый — через приложение отразить доходы и/или заплатить налог и соцплатежи;

если хотите перейти на другой режим — сделать необходимое для перехода.

Если вы не согласны с уведомлением

Что делать:

отправить в налоговый орган пояснение, почему указанные расхождения не являются нарушением.

Что должно быть в пояснении:

ваши данные и данные налогового органа;

номер и дата уведомления;

с чем именно вы не согласны и почему;

дата и подпись;

документы для подтверждения (если есть).

Если вы согласны с частью уведомления, а с другой — нет, то там, где вы согласны, следует "исправить ошибки", а по остальной части — отправить пояснение.

На всё даётся 30 рабочих дней со следующего дня после получения уведомления.

Что будет дальше

Если уведомление не исполнено в срок или налоговики усомнились в ваших пояснениях, они могут назначить налоговую проверку по этим расхождениям.

Ранее в КГД сообщили, что первые сведения от банков о тех, кто подпал под установленные критерии по мобильным переводам, поступят налоговикам до 15 апреля.

Если человек подпал под все установленные критерии, получил уведомление, но не явился в налоговую в течение месяца, на 41-й день его счета могут заблокировать.