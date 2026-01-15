В 2025 году уровень преступности по сравнению с 2024 годом снизился почти на 1,7% - с 5 199 до 5 113 правонарушений. Об этом сегодня, 15 января, на брифинге в РСК сообщил начальник департамента Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генпрокуратуры РК по Костанайской области Ринат КАРИМОВ.

Значительно сократилось количество особо тяжких преступлений - на 63%, а также краж - на 25%.

- Снизилось число убийств, грабежей и вымогательств, - отметил Каримов. - Статистика говорит о некотором улучшении криминогенной обстановки, что стало результатом скоординированной профилактической работы правоохранительных органов и акиматов,

Чаще всего преступления регистрировались в Костанае, Рудном, Костанайском, Карабалыкском, Житикаринском и Аулиекольском районах.

При этом в регионе зафиксирован рост количества ДТП, фактов интернет-мошенничества и наркопреступлений.

- В 2025 году в области зарегистрировано 1 359 ДТП - на 10,3% больше, чем в 2024 году, - сообщил и. о. начальника отдела правовой информации в гражданской и административной сферах департамента Мирас БЕРКЕНОВ. - В авариях погибли 79 человек, 1 853 получили травмы.

Основная часть ДТП произошла в населённых пунктах (80%), больше всего в Костанае: 722 аварии, 10 погибших и 893 пострадавших. Подробная информация о них публикуется на «Карте аварийности» портала qamqor.gov.kz.

Как сообщил начальник отдела формирования правовой информации в уголовной сфере департамента Мирас НУРСУЛТАНОВ, за год зарегистрировано 1 673 случая интернет-мошенничества - на 31,6% больше, чем в 2024 году. Чаще всего мошенники оформляют онлайн-займы и обманывают при интернет-продажах. На 22% увеличилось количество наркопреступлений.

Журналисты спросили, проводится ли анализ причин роста преступлений

- Мы не только собираем правовую информацию, но и анализируем и обобщаем её, - ответил Ринат Каримов. - При выявлении нарушений можем реагировать. В том числе, если видим недоработки со стороны уполномоченных органов. По обращениям граждан, адвокатов и заинтересованных органов проводим проверки в рамках Закона «О прокуратуре», вносим акты прокурорского реагирования и требуем привлечения виновных к ответственности.

Рост числа преступлений, связанных с наркосбытом, в ведомстве расценивают, как результат усиления работы правоохранительных органов.

- Чем больше выявляется и пресекается фактов незаконного сбыта наркотиков, тем больше виновных понесут ответственность, что имеет и профилактический эффект, - отметил Каримов.

Фото РСК