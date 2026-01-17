Эту собаку нашли в завязанном мешке в кустах на ул. Тобольская в Костанае. Рядом с мешком была коробка, заклеенная скотчем, в которой находилось пять щенков.

Люся может жить как в доме, так и во дворе с будкой, но главное - не на цепи

- В итоге двое щенков погибли. Оставшихся вакцинировали и пристроили, - рассказал «НГ» житель Костаная Георгий. - Люсю стерилизовали, и через пару недель она попала в квартиру к одной женщине. Но ситуация изменилась: к хозяйке переехал сын с семьей, и для собаки в доме больше не нашлось места. Сейчас времени на поиск нового дома остается совсем немного.

Если дом не будет найден в ближайшее время, придется искать платную передержку, что крайне затруднительно: кроме Люси, на попечении Георгия сейчас находятся три щенка.

Люся социализирована, спокойно относится к людям и другим животным. В семье, где она находится сейчас, есть кот, и они ладят. Люся может стать как компаньоном, так и хорошей охранной собакой.

Чтобы забрать Люсю к себе домой, обращайтесь по номерам WhatsApp: +7-705-668-30-03 (Георгий) или +7-777-248-11-70 (Татьяна).

Фото предоставлено Георгием