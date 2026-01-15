Смертельное ДТП произошло 27 октября на ул. Садовой. Водитель КамАЗа, принадлежащем ТОО «Тазалык-2012», сдавал назад и сбил 67-летнюю женщину. От полученных травм пенсионерка скончалась на месте происшествия.

Приговор водителю В., обвиняемому по ст. 345 ч. 3 УК РК ("Нарушение правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека"), огласили в суде № 2 Костаная.

Фото из архива "НГ"

Прокурор просил назначить подсудимому 2,5 года лишения свободы и лишить права управления транспортом на 5 лет.

Потерпевшие и их представитель просили назначить наказание, не связанное с лишением свободы.

Сам подсудимый вину полностью признал.

- При назначении наказания суд учел в качестве обстоятельств, смягчающих уголовную ответственность и наказание подсудимого, наличие у него малолетнего ребенка, добровольное возмещение потерпевшим имущественного и морального вреда, причиненного уголовным правонарушением, его чистосердечное раскаяние и полное признание вины, - сообщает пресс-служба областного суда. - С учетом всех обстоятельств по делу суд назначил В. наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждениях уголовно-исполнительной системы минимальной безопасности, с лишением права управления транспортными средствами сроком на 3 года.

Приговор в законную силу еще не вступил.