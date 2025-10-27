ЧП произошло сегодня, 27 октября. Как сообщили "НГ" очевидцы, полиция огородила место происшествия возле дома №81 по ул. Садовая.

Фото Олега ПАКА

В пресс-службе департамента полиции Костанайской области сообщили, что по факту ДТП на ул. Садовой возбуждено уголовное дело.

- Установлено, что водитель автомобиля КамАЗ, не убедившись в безопасности совершаемого маневра, при движении задним ходом совершил наезд на 67-летнюю женщину, - сообщили в ведомстве. - От полученных травм пострадавшая скончалась.

В полиции отметили, что в рамках начатого досудебного расследования уже назначены необходимые экспертизы, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.