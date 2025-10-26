Как сообщили в посольстве, приуроченное ко Дню Республики событие "стало символом культурного обмена и дружеских связей между Казахстаном и Бельгией". "Инициатива реализована посольством Казахстана совместно с Орденом хранителей Манекен-Пис", – объяснили в посольстве корреспонденту Tengrinews.kz

Манекен-Пис (Manneken-Pis), что в переводе с нидерландского означает "писающий мальчик", – это небольшая бронзовая статуя-фонтан в центре Брюсселя, являющаяся одним из самых известных и любимых символов города. Самые ранние упоминания о статуе, как о питьевом фонтане, относятся к XV веку. Нынешняя бронзовая версия была создана скульптором Жеромом Дюкенуа и установлена в 1619 году. За свою историю статую неоднократно похищали и повреждали, и сейчас её оригинал хранится в музее города Брюсселя, тогда как на площади стоит копия. Существует несколько легенд, объясняющих происхождение Манекен-Писа. Самая популярная история гласит, что во время осады Брюсселя враги хотели взорвать городские стены. Один маленький мальчик по имени Юлианске, помочившись, потушил уже горящий фитиль, и тем самым спас город от разрушения.

Одна из самых уникальных традиций, связанных со статуей, — это её переодевание в разные наряды.