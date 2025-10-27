План работ Костанайской Горэлектросети с 28 по 31 октября сообщила пресс-служба ТОО «ЭПК-forfait». На следующей неделе работы на подстанциях и высоковольтных линиях пройдут в тринадцати районах областного центра.

В связи с работами произойдет временное отключение потребителей частного сектора и спальных районов по следующим адресам:

КТП –704 ж/м Амангельды (работы на ПС)

28 и 29 октября 2025 года с 10:00 до 17:00

Частный сектор:

ул. Набережная, 12-21,

ул. Ленина, 9-55.

КТП –Дачи (работы на ВЛ)

28 октября 2025 года с 10:00 до 13:00

КХ Тэрра,

СО Геолог,

СО Энергетик.

ТП – АвтоЦентрКамаз (работы на ПС)

28 октября 2025 года с 07:00 до 19:00

ИП Ким,

ИП Полухин,

ТОО «Ремпуть 2015»,

ИП Бурдинская,

ИП Радченко,

ИП Тетра,

ГЭК-25,

ИП Саламатов,

ТОО «Мегамельпром»,

ТОО «Алекс»,

ТОО «Байтерек групп»,

ИП Чемпалова,

ИП Нурмухамбетов,

ИП Болагак,

ТОО «Нур-Сат».

КТП –712 ж/м Амангельды (работы на ПС)

28 октября 2025 года с 10:00 до 17:00

Детский сад по ул. Абая, 11/11,

аптека.

Частный сектор:

ул. Школьная, 1-32,

ул. Энергетиков, 11-30,

ул. Северная, 1-23,

ул. Абая, 1-11,2/1,3/1.

ТП –2 (мкр. Аэропорт) (работы на ПС)

28 октября 2025 года с 10:00 до 18:00

ИП Сагитова,

ИП Тынымбаева,

ИП Аманбаева,

ИП Стригин,

ИП Жаутенов,

ИП Халифаев,

стройка ТРЦ, КНС.

Спальный сектор:

мкр. Аэропорт, 36,37,38,39,40,45,45/1,45/2,45/3,

ул. Герасимова, 7,9,12.

КТП –213 (работы на ПС)

29 октября 2025 года с 10:00 до 18:00

Салон СПА по ул. Кр. Кузнец, 1.

Частный сектор:

ул. Кр. Кузнец, 1-48, 3/3-3/17,

ул. Юный боец, 2-33,

ул. Пионерская, 1-51,

ул. Буденного, 1-72.

ТП –420 (работы на ВЛ)

29 октября 2025 года с 10:00 до 18:00

Автомойка «Бостан»,

магазин «Запчасти»,

«Анар».

Спальный сектор:

ул. Мауленова, 1, 3, 3а, 5, 7, 9а, 10а, 11,

ул. Дощанова, 133, 135.

ж/м п. Амангельды (работы на ВЛ)

29 октября 2025 года с 10:00 до 18:00

Магазин «Колокольчик»,

«Жанар»,

«Новинка»,

«Феникс»,

ИП нарымбаев,

ИП Умирбаев,

ТОО «КапиталГруппСоюз»,

база ТТС.

Частный сектор:

ул. К.Маркса, 2-90,

ул. Дружбы, 1-51,

ул. Рудненская, 8-20, 12/1,12/2,

ул. Мира, 8-28,

ул. Тепличная, 4-16,

ул. Парковая, 1-38,

ул. Ленина, 2-55,

ул. Набережная, 1-49,

ул. Гоголя, 2-24,

ул. Целинная, 1-37.

ТП –110 (работы на ПС)

29 октября 2025 года с 10:00 до 18:00

Магазин «Зета»,

«Строймаркет»,

«Клерк»,

«Сайера»,

ИП Соната,

аптека «Забота»,

«Фармаком»,

ИП Смолина,

ТОО «Kamlit KZ»,

гостиница «Изумруд».

Спальный сектор:

пр. Назарбаева, 164, 166, 166 а,

ул. Рабочая, 145, 147/1, 147/3, 143, 162/2.

Светофор:

пр. Назарбаева – ДЮСШ № 1,

Ул. Бородина – ул. Рабочая.

ЗДД - (промзона) (работы на ВЛ)

30 октября 2025 года с 14:00 до 18:00

ИП Нургалиев,

ИП Василюк,

ИП Бекишева,

ТОО «Автомоторс»,

ресторан «Султан»,

ИП иАбдулаев,

ТОО «Сервис-пласт»,

АЗС «Эталон № 7»,

Угольная компания,

ТОО «Агрофуд»,

ТОО «Виксом»,

ИП Борщева,

ИП Абдрахманова.

Светофоры:

пр. Назарбаева – ул. Промышленная,

Пр. Назарбаева – ул. Мухамеджанова,

Пр. Назарбаева – ул. Доненбаевой.

ТП –102 (работы на ПС)

30 октября 2025 года с 10:00 до 18:00

ТОО «Сапа-М»,

магазин «Алима»,

«Oil центр» по пр. Назарбаева, 135,

АЗС «KST Trade».

Частный сектор:

пр. Назарбаева, 127-154,

ул. 1 Мая, 137-202, 184/2-184/6, 200/1-200/14, 161/1-161/12,

ул. Пролетарская, 140-148,

ул. Козыбаева, 155-177.

КТП –161 а (работы на ПС)

30 октября 2025 года с 10:00 до 18:00

АЗС «Эталон № 6»,

сауна «Майами»,

АЗС «Промбаза 7».

Частный сектор:

ул. Садовая, 1-22,

ул. Л. Беды, 95-197, 113/1-113/11,

ул. Комарова, 71-134,

ул. Соколовская, 2-17.

ТП –349 (работы на ПС)

31 октября 2025 года с 10:00 до 18:00

Баня № 6,

магазин «Зоосфера»,

«Перестройка»,

«Светофор» по ул. Дулатова, 150,

ИП Ещенко,

ТОО «F-Line»,

«Опель-Центр».

Частный сектор: