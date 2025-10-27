Новости

У кого будут отключать свет после праздника в Костанае?

27 октября 2025, 13:46 |  ЖКХ

План работ Костанайской Горэлектросети с 28 по 31 октября сообщила пресс-служба ТОО «ЭПК-forfait». На следующей неделе работы на подстанциях и высоковольтных линиях пройдут в тринадцати районах областного центра.

Иллюстративное фото freepik.com

В связи с работами произойдет временное отключение потребителей частного сектора и спальных районов по следующим адресам:

КТП –704 ж/м Амангельды (работы на ПС)

28 и 29 октября 2025 года с 10:00 до 17:00

Частный сектор:

  • ул. Набережная, 12-21, 
  • ул. Ленина, 9-55. 

КТП –Дачи (работы на ВЛ)

28 октября 2025 года с 10:00 до 13:00

  • КХ Тэрра, 
  • СО Геолог, 
  • СО Энергетик.

ТП – АвтоЦентрКамаз (работы на ПС)

28 октября 2025 года с 07:00 до 19:00

  • ИП Ким, 
  • ИП Полухин, 
  • ТОО «Ремпуть 2015», 
  • ИП Бурдинская, 
  • ИП Радченко, 
  • ИП Тетра, 
  • ГЭК-25, 
  • ИП Саламатов, 
  • ТОО «Мегамельпром», 
  • ТОО «Алекс», 
  • ТОО «Байтерек групп», 
  • ИП Чемпалова, 
  • ИП Нурмухамбетов, 
  • ИП Болагак, 
  • ТОО «Нур-Сат». 

КТП –712 ж/м Амангельды (работы на ПС)

28 октября 2025 года с 10:00 до 17:00

  • Детский сад по ул. Абая, 11/11, 
  • аптека.

Частный сектор:

  • ул. Школьная, 1-32, 
  • ул. Энергетиков, 11-30, 
  • ул. Северная, 1-23, 
  • ул. Абая, 1-11,2/1,3/1.

ТП –2 (мкр. Аэропорт) (работы на ПС)

28 октября 2025 года с 10:00 до 18:00

  • ИП Сагитова, 
  • ИП Тынымбаева, 
  • ИП Аманбаева, 
  • ИП Стригин, 
  • ИП Жаутенов, 
  • ИП Халифаев, 
  • стройка ТРЦ, КНС.

Спальный сектор:

  • мкр. Аэропорт, 36,37,38,39,40,45,45/1,45/2,45/3, 
  • ул. Герасимова, 7,9,12. 

КТП –213 (работы на ПС)

29 октября 2025 года с 10:00 до 18:00

  • Салон СПА по ул. Кр. Кузнец, 1.

Частный сектор:

  • ул. Кр. Кузнец, 1-48, 3/3-3/17, 
  • ул. Юный боец, 2-33, 
  • ул. Пионерская, 1-51, 
  • ул. Буденного, 1-72. 

ТП –420 (работы на ВЛ)

29 октября 2025 года с 10:00 до 18:00

  • Автомойка «Бостан», 
  • магазин «Запчасти», 
  • «Анар».

Спальный сектор:

  • ул. Мауленова, 1, 3, 3а, 5, 7, 9а, 10а, 11, 
  • ул. Дощанова, 133, 135. 

ж/м п. Амангельды (работы на ВЛ)

29 октября 2025 года с 10:00 до 18:00

  • Магазин «Колокольчик», 
  • «Жанар», 
  • «Новинка», 
  • «Феникс», 
  • ИП нарымбаев, 
  • ИП Умирбаев, 
  • ТОО «КапиталГруппСоюз», 
  • база ТТС.

Частный сектор:

  • ул. К.Маркса, 2-90, 
  • ул. Дружбы, 1-51, 
  • ул. Рудненская, 8-20, 12/1,12/2, 
  • ул. Мира, 8-28, 
  • ул. Тепличная, 4-16, 
  • ул. Парковая, 1-38, 
  • ул. Ленина, 2-55, 
  • ул. Набережная, 1-49, 
  • ул. Гоголя, 2-24, 
  • ул. Целинная, 1-37. 

ТП –110 (работы на ПС)

29 октября 2025 года с 10:00 до 18:00

  • Магазин «Зета», 
  • «Строймаркет», 
  • «Клерк», 
  • «Сайера», 
  • ИП Соната, 
  • аптека «Забота», 
  • «Фармаком», 
  • ИП Смолина, 
  • ТОО «Kamlit KZ», 
  • гостиница «Изумруд».

Спальный сектор:

  • пр. Назарбаева, 164, 166, 166 а, 
  • ул. Рабочая, 145, 147/1, 147/3, 143, 162/2.

Светофор:

  • пр. Назарбаева – ДЮСШ № 1,
  • Ул. Бородина – ул. Рабочая. 

ЗДД - (промзона) (работы на ВЛ)

30 октября 2025 года с 14:00 до 18:00

  • ИП Нургалиев, 
  • ИП Василюк, 
  • ИП Бекишева, 
  • ТОО «Автомоторс», 
  • ресторан «Султан», 
  • ИП иАбдулаев, 
  • ТОО «Сервис-пласт», 
  • АЗС «Эталон № 7», 
  • Угольная компания, 
  • ТОО «Агрофуд», 
  • ТОО «Виксом», 
  • ИП Борщева, 
  • ИП Абдрахманова.

Светофоры:

  • пр. Назарбаева – ул. Промышленная,
  • Пр. Назарбаева – ул. Мухамеджанова,
  • Пр. Назарбаева – ул. Доненбаевой.

ТП –102 (работы на ПС)

30 октября 2025 года с 10:00 до 18:00

  • ТОО «Сапа-М», 
  • магазин «Алима», 
  • «Oil центр» по пр. Назарбаева, 135, 
  • АЗС «KST Trade».

Частный сектор:

  • пр. Назарбаева, 127-154, 
  • ул. 1 Мая, 137-202, 184/2-184/6, 200/1-200/14, 161/1-161/12, 
  • ул. Пролетарская, 140-148, 
  • ул. Козыбаева, 155-177. 

КТП –161 а (работы на ПС)

30 октября 2025 года с 10:00 до 18:00

  • АЗС «Эталон № 6», 
  • сауна «Майами», 
  • АЗС «Промбаза 7».

Частный сектор:

  • ул. Садовая, 1-22, 
  • ул. Л. Беды, 95-197, 113/1-113/11, 
  • ул. Комарова, 71-134, 
  • ул. Соколовская, 2-17. 

ТП –349 (работы на ПС)

31 октября 2025 года с 10:00 до 18:00

  • Баня № 6, 
  • магазин «Зоосфера», 
  • «Перестройка», 
  • «Светофор» по ул. Дулатова, 150, 
  • ИП Ещенко, 
  • ТОО «F-Line», 
  • «Опель-Центр».

Частный сектор:

  • ул. Рабочая, 71-112, 185,187, 164, 
  • ул. Дулатова, 181-211, 199/1-199/10, 
  • ул. Шипина, 78-87, 
  • ул. Байтурсынова, 167-205, 
  • ул. Алтынсарина, 155-189.