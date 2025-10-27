У кого будут отключать свет после праздника в Костанае?
План работ Костанайской Горэлектросети с 28 по 31 октября сообщила пресс-служба ТОО «ЭПК-forfait». На следующей неделе работы на подстанциях и высоковольтных линиях пройдут в тринадцати районах областного центра.
Иллюстративное фото freepik.com
В связи с работами произойдет временное отключение потребителей частного сектора и спальных районов по следующим адресам:
КТП –704 ж/м Амангельды (работы на ПС)
28 и 29 октября 2025 года с 10:00 до 17:00
Частный сектор:
- ул. Набережная, 12-21,
- ул. Ленина, 9-55.
КТП –Дачи (работы на ВЛ)
28 октября 2025 года с 10:00 до 13:00
- КХ Тэрра,
- СО Геолог,
- СО Энергетик.
ТП – АвтоЦентрКамаз (работы на ПС)
28 октября 2025 года с 07:00 до 19:00
- ИП Ким,
- ИП Полухин,
- ТОО «Ремпуть 2015»,
- ИП Бурдинская,
- ИП Радченко,
- ИП Тетра,
- ГЭК-25,
- ИП Саламатов,
- ТОО «Мегамельпром»,
- ТОО «Алекс»,
- ТОО «Байтерек групп»,
- ИП Чемпалова,
- ИП Нурмухамбетов,
- ИП Болагак,
- ТОО «Нур-Сат».
КТП –712 ж/м Амангельды (работы на ПС)
28 октября 2025 года с 10:00 до 17:00
- Детский сад по ул. Абая, 11/11,
- аптека.
Частный сектор:
- ул. Школьная, 1-32,
- ул. Энергетиков, 11-30,
- ул. Северная, 1-23,
- ул. Абая, 1-11,2/1,3/1.
ТП –2 (мкр. Аэропорт) (работы на ПС)
28 октября 2025 года с 10:00 до 18:00
- ИП Сагитова,
- ИП Тынымбаева,
- ИП Аманбаева,
- ИП Стригин,
- ИП Жаутенов,
- ИП Халифаев,
- стройка ТРЦ, КНС.
Спальный сектор:
- мкр. Аэропорт, 36,37,38,39,40,45,45/1,45/2,45/3,
- ул. Герасимова, 7,9,12.
КТП –213 (работы на ПС)
29 октября 2025 года с 10:00 до 18:00
- Салон СПА по ул. Кр. Кузнец, 1.
Частный сектор:
- ул. Кр. Кузнец, 1-48, 3/3-3/17,
- ул. Юный боец, 2-33,
- ул. Пионерская, 1-51,
- ул. Буденного, 1-72.
ТП –420 (работы на ВЛ)
29 октября 2025 года с 10:00 до 18:00
- Автомойка «Бостан»,
- магазин «Запчасти»,
- «Анар».
Спальный сектор:
- ул. Мауленова, 1, 3, 3а, 5, 7, 9а, 10а, 11,
- ул. Дощанова, 133, 135.
ж/м п. Амангельды (работы на ВЛ)
29 октября 2025 года с 10:00 до 18:00
- Магазин «Колокольчик»,
- «Жанар»,
- «Новинка»,
- «Феникс»,
- ИП нарымбаев,
- ИП Умирбаев,
- ТОО «КапиталГруппСоюз»,
- база ТТС.
Частный сектор:
- ул. К.Маркса, 2-90,
- ул. Дружбы, 1-51,
- ул. Рудненская, 8-20, 12/1,12/2,
- ул. Мира, 8-28,
- ул. Тепличная, 4-16,
- ул. Парковая, 1-38,
- ул. Ленина, 2-55,
- ул. Набережная, 1-49,
- ул. Гоголя, 2-24,
- ул. Целинная, 1-37.
ТП –110 (работы на ПС)
29 октября 2025 года с 10:00 до 18:00
- Магазин «Зета»,
- «Строймаркет»,
- «Клерк»,
- «Сайера»,
- ИП Соната,
- аптека «Забота»,
- «Фармаком»,
- ИП Смолина,
- ТОО «Kamlit KZ»,
- гостиница «Изумруд».
Спальный сектор:
- пр. Назарбаева, 164, 166, 166 а,
- ул. Рабочая, 145, 147/1, 147/3, 143, 162/2.
Светофор:
- пр. Назарбаева – ДЮСШ № 1,
- Ул. Бородина – ул. Рабочая.
ЗДД - (промзона) (работы на ВЛ)
30 октября 2025 года с 14:00 до 18:00
- ИП Нургалиев,
- ИП Василюк,
- ИП Бекишева,
- ТОО «Автомоторс»,
- ресторан «Султан»,
- ИП иАбдулаев,
- ТОО «Сервис-пласт»,
- АЗС «Эталон № 7»,
- Угольная компания,
- ТОО «Агрофуд»,
- ТОО «Виксом»,
- ИП Борщева,
- ИП Абдрахманова.
Светофоры:
- пр. Назарбаева – ул. Промышленная,
- Пр. Назарбаева – ул. Мухамеджанова,
- Пр. Назарбаева – ул. Доненбаевой.
ТП –102 (работы на ПС)
30 октября 2025 года с 10:00 до 18:00
- ТОО «Сапа-М»,
- магазин «Алима»,
- «Oil центр» по пр. Назарбаева, 135,
- АЗС «KST Trade».
Частный сектор:
- пр. Назарбаева, 127-154,
- ул. 1 Мая, 137-202, 184/2-184/6, 200/1-200/14, 161/1-161/12,
- ул. Пролетарская, 140-148,
- ул. Козыбаева, 155-177.
КТП –161 а (работы на ПС)
30 октября 2025 года с 10:00 до 18:00
- АЗС «Эталон № 6»,
- сауна «Майами»,
- АЗС «Промбаза 7».
Частный сектор:
- ул. Садовая, 1-22,
- ул. Л. Беды, 95-197, 113/1-113/11,
- ул. Комарова, 71-134,
- ул. Соколовская, 2-17.
ТП –349 (работы на ПС)
31 октября 2025 года с 10:00 до 18:00
- Баня № 6,
- магазин «Зоосфера»,
- «Перестройка»,
- «Светофор» по ул. Дулатова, 150,
- ИП Ещенко,
- ТОО «F-Line»,
- «Опель-Центр».
Частный сектор:
- ул. Рабочая, 71-112, 185,187, 164,
- ул. Дулатова, 181-211, 199/1-199/10,
- ул. Шипина, 78-87,
- ул. Байтурсынова, 167-205,
- ул. Алтынсарина, 155-189.
