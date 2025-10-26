Как сообщает пресс-служба полиции, 26 октября ночью в дежурную часть полиции поступило сообщение от жителя Рудного о том, что во дворе дома по улице Парковая неизвестное лицо завладело автомобилем марки ВАЗ-2114.

Скриншот видео пресс-службы ДП

«На место происшествия незамедлительно выехали следственно-оперативная группа и ближайший патруль полиции. В ходе осмотра места происшествия полицейские установили направление движения автомобиля и передали информацию в Центр оперативного управления» - говорится в официальном сообщении.

Благодаря обмену данными и просмотру записей с камер видеонаблюдения было установлено, что угнанный автомобиль двигался в направлении автодороги «Рудный – Костанай».

В результате совместных оперативных действий сотрудники полиции задержали автомобиль в Костанае на пересечении улиц Абая и Лермонтова. Машина столкнулась со столбом, после чего водитель был задержан. Им оказался 28-летний житель Рудного.

По факту начато досудебное расследование по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».

Как сообщает пресс-служба, полицией принимаются все необходимые меры для установления всех обстоятельств произошедшего».