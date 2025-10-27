Суть акции «Народный гаишник»: вы сообщаете об опасном участке на дорогах Костаная и излагаете суть проблемы, а мы направляем запрос в департамент полиции.

Новое сообщение - от жительницы Костаная Виктории ДИРЛАМ, чей ребенок учится в средней школе № 4:

Ул. Кубеева. Родители учеников школы № 4 считают, что здесь нужна ИДН / Фото Виктории ДИРЛАМ

- На ул. Кубеева есть пешеходный переход рядом с магазином «Апельсин». Ежедневно огромное количество детей переходит через него в школу, из школы. Переход небезопасный, оживленное движение машин. Просьба поставить «лежачего полицейского». Заявление в акимат отправим, подписи родителей уже собираем.

«НГ» отправила запросы в отдел ЖКХ Костаная и департамент полиции с просьбой прокомментировать ситуацию.

Ранее мы публиковали сообщение читателя о том, что «зебры» перед перекрестками улиц Киевская - Каирбекова и Баймагамбетова - Шевченко затормаживают грузовики, которым сложнее потом набрать скорость и подняться по наклонной дороге.

- И люди прут, как будто так и надо, - писал читатель. - Из-за этого КамАЗ пропускает, а потом подняться не может.

На запрос «НГ» в ДП Костанайской области ответили:

- Дорожная разметка была нанесена подрядной организацией ошибочно. Установка дорожных знаков не обеспечит должного уровня безопасности дорожного движения. Дополнительно информируем, что подрядной организацией будут проведены работы по демонтажу указанной разметки.

А в отделе ЖКХ сообщили:

- Вышеуказанные дорожные знаки демонтированы согласно предписанию отдела технической инспекции УП Костаная. Также в ближайшее время разметка будет удалена.

