Сегодня завершился очередной чемпионат Казахстана по футболу. Итоги – обладание Кубком и третье место в турнирной таблице. Их, равно как и последнюю игру, для «НГ» прокомментировал основатель фан-клуба костанайской команды Юрий КОЛОМАЦКИЙ.

Юрий Коломацкий с игроком "Тобола" Александром Зуевым. Фото 2024 г.

Прежде всего, привет всем болельщикам "Тобола"!

Наша любимая команда играла в Жезказгане с местной командой «Улытау». Команда эта новая, вновь созданная. Но нашим для изменения места в турнирной таблице не нужно было никаких достижений, потому что по очкам нам предстояло бы выиграть у ни х со счётом 15:0, а это, как вы понимаете, невозможно. Именно поэтому главный тренер «Тобола» Нурбол Жумаскалиев выставил на игру экспериментальный состав.

Радует то, что играли наши костанайские ребята. В течение матча над ними ничего не довлело, никакого особого настроя не было, и результат – сыграли вничью.

Я считаю, результат достойный.

И гол забил второй уже в конце матча тоже наш воспитанник – Бейбут ГАЛЫМ. Также на поле выходил воспитанник костанайского футбола, поигравший в «Спартаке» в Ростове, в «Рубине» (Казань) Александр ЗУЕВ. Вратарь МЕЛЕХОВ и защитник ПИВОВАРОВ – тоже наши костанайские пацаны. Новые ребята получили шанс играть в основной команде. А игра была, если честно, равная. Самое главное в таких матчах, особенно, учитывая, что играли на искусственном поле, было - не получить травму. Результат никому не нужен был - ни им, ни нам. Поэтому особой борьбы мы и не увидели, и счёт 2:2 - закономерен. Хотя, по крайней мере, мы забили красивый гол, а вот первый пропустили – это была ошибка защитника, хотя и голкипер отстаивал ворота неплохо.

Чемпионат закончился - что мы имеем в финале? Я считаю, чемпионат удачный для «Тобола».

Вновь с Александром Зуевым. Фото 2025 г.

Всё-таки мы завоевали "бронзу" и взяли Кубок. И самое главное, я считаю, что мы теперь в следующем году будем играть в Еврокубках. Этого все ждут.

Когда «Тобол» не играет в Еврокубках, какой-то он не совсем полный, что ли. Мы привыкли ждать и надеяться, что приедут международные команды другие, европейские. И этим как-то живёшь, ожиданиями и так далее.

Конечно, такие матчи изматывают, но тогда вопрос – а чего ради люди играют в футбол? И кто не изматывается? Скажем, наш игрок Ислам ЧЕСНОКОВ, который проявил себя еще и в Швейцарии, в «Базеле» и так далее, сейчас подписывает контракт с шотландским «Хартсом». Вот для Ислама, который открылся в «Тоболе», был последний матч сегодня. Вот тоже такое, скажем, минорное событие как для команды, так и для нас, болельщиков, что последний матч мы увидели Ислама Чеснокова в составе «Тобола». Но благодаря Еврокубкам, благодаря его игре в Еврокубках, он подписал контракт, его заметили в Европе, и сейчас он будет играть в Шотландии за «Хартс». Это, скажем так, очень сильный чемпионат.

Я бы хотел, чтобы состав команды сохранился. Очень плохо, когда команда заканчивает чемпионат, а потом по каким-то причинам (бывают финансовые или смена тренеров), резко меняется состав, и не поймёшь, что получается на следующий год. В целом игра команды в этом году мне симпатизировала по сравнению с такими провальными годами, которые были у «Тобола» лет 6-7 назад.

Интервью записал Игорь НИДЕРЕР, фото предоставлены Юрием КОЛОМАЦКИМ