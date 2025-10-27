Уличное шествие с национальным колоритом состоялось вчера, 26 октября. Волонтеры из общественного объелинения "Ұлы Дала ұл-пахтара" шли по центру города в национальных костюмах с флагами Казахстана и пели песни.

Колонна стартовала от бизнес-центра "Атриум" и сделав небольшую остановку на площади перед областным акиматом дошла до ТЦ MART.

Организаторы мероприятия отмечают, что их цель - передавать дух Дня Республики из поколения в поколение.

- Мы почувствовали, что в душе рвётся песня, и решили не сидеть дома, а выйти на улицу, подарить горожанам настроение, - рассказал председатель ОО "Ұлы Дала ұл-пахтара" Нуржан ЕРМАГАМБЕТОВ. - Думаю, у нас получилось! Мы не ждём от страны чего-то - мы хотим дать стране. Эти слова, кажется, сказал один американский президент, и они очень верные: помогать можно не только делами или деньгами, но и душой, добротой, песней.

Пели песни о Казахстане, о любви к родине, привлекая внимание прохожих, которые снимали шествие на свои телефоны и апплодировали. Кто-то даже свистел в такт, но большинство - просто улыбались.

- Праздник интересный, хотелось бы, чтобы он стал ещё масштабнее. Мы вышли сегодня утром - было спокойно, тихо, хотелось больше праздничного настроения. А то, что ребята собрались и устроили такое шествие - просто замечательно, - поделилась впечатлениями прохожая Наталья.

Активисты общественного объединения сделали круг внутри ТЦ MART, после чего разошлись. Все шествие по времени заняло чуть больше часа времени.

Напомним, впервые День Республики был провозглашён национальным праздником в 1995 году. Наряду с Днем независимости являлся нерабочим днём. Спустя несколько лет, в 2001-м, он получил статус государственного. Однако в 2009 году праздник исключили из списка государственных. В 2022 году Президент Касым-Жомарт Токаев предложил вернуть Дню Республики статус национального праздника.

Фото автора

Автор - студентка 3-го курса кафедры журналистики КРУ им А. Байтурсынова