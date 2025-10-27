Жить с аутизмом: история одной семьи. Почему родители особенных детей не надеются на помощь от государства
Сара СЕРТКАЛИЕВА, специально для «НГ»
Когда любовь сильнее диагноза, все трудности можно преодолеть. Но насколько сложно дается преодоление? Об этом рассказала в интервью «НГ» Ольга АЛЕКСЕЕВА, мать, которая никогда не сдается.
С мамой самые нежные объятия
- Как вы поняли, что с ребенком что-то не так?
- Впервые я забеспокоилась и обратилась за помощью в поликлинику, когда Степе было около двух с половиной лет. Но, как обычно, из-за отсутствия необходимых специалистов никто и не упомянул о возможном аутизме. Диагностировали ЗРР (задержку речевого развития), как это обычно бывает. К четырем годам диагноз перешел в «общее недоразвитие речи». И только когда сама обратилась к психиатру, будучи уже готовой к этому и понимая, что с ребенком что-то не так, нам поставили диагноз «аутизм». Инвалидность мы получили, когда сыну было пять лет. А сейчас, если кто-то не знает, что у Степы аутизм, то никогда и не догадается.
- На данный момент посещает какие-либо занятия?
- По общеобразовательной программе он учится в седьмом классе. Единственная причина, почему находится на домашнем обучении, - жестокие дети. Первые три года начальных классов был отличником - легко давалась программа. Позже я перевела его в другую школу, но там все снова повторилось, он часто стал плакать. Дети беспощадно обижали, и он постепенно стал замыкаться в себе.
- Каким образом его обижали?
- Например, обзывали дауном или идиотом. Когда мы пришли к психиатру, она сказала: «Что сделали с вашим ребенком за эти месяцы? Зачем вы ищете этот социум? Он у вас такой способный».
Помимо проблем с поведением, у Степы из-за этих издевательств возникли серьезные неврозы, которые я лечила. Когда обращалась в школу, чтобы разобраться в ситуации, выслушала много неприятного от родителей. Это был своего рода откат, единственное серьезное потрясение в его жизни. Мы с трудом пережили ту ситуацию. Из-за эмоциональных всплесков в школе у него появилась эпиактивность - еще не эпилепсия, но предэпилептическое состояние. И только врач из Павлодара помогла выявить это. Здесь я обращалась ко многим врачам, но никто не мог понять, что происходит с ребенком.
И он перешел на домашнее обучение. С супругом развелись. Я приобрела в ипотеку квартиру. Всю ответственность за ребенка несу я и хорошо это понимаю. Учителя сейчас замечательные, у нас к ним искренняя симпатия. Помимо школьных занятий, сын посещает Центр для детей с аутизмом, где смог стать помощником воспитателя. Он внимательный, добрый и не по годам грамотен.
Степан помогает в домашних делах
- У вас есть еще дети? Сами успеваете работать?
- Да, старший сын в этом году окончил колледж. А у меня три образования. В этом году получила диплом учителя начальных классов. Первое образование - технолог.
Когда у Степы возникли проблемы с речью, нам предоставили место в детском саду, и я должна была сделать выбор: либо продолжать строить карьеру, которая уже шла в гору, либо посвятить себя ребенку. Я выбрала ребенка, хотя тогда еще была замужем. Уволилась с работы и начала заниматься его развитием. Параллельно получила образование дефектолога. Сначала училась на дефектолога в ЧелГУ, потом, чтобы получить государственное педагогическое образование, поступила в колледж на учителя начальных классов, планировала работать в студии. Но сейчас понимаю, что в эту профессию не пойду, так как мои нервы уже на пределе. Все слишком близко к сердцу принимаю.
Мне 38 лет. В жизни было много тяжелых моментов. Еще и мама с онкологией, забрала ее из деревни в декабре. Все легло на мои плечи. Работаю на СТО, занимаюсь ремонтом автомобилей. Могу уехать и приехать в любое время. Начальник относится с пониманием, зная мою ситуацию. Удобно, что у меня есть своя старенькая машина, могу приезжать на работу в любое время.
- Из государственного пособия что получаете?
- Пособие по уходу за ребенком, а также выплаты за домашнее обучение - около 30 000 тенге. Есть еще льготы на возврат средств за лекарства. Импортные препараты, которые более эффективны и необходимы, дорогие, и за них деньги не возвращают. Сам процесс возврата затруднен, бюрократия душит. С 2020 года я даже не пытаюсь бороться за такие выплаты. У Степана 2-я группа инвалидности. Наше пособие, мое и его, составляет 159 000 тенге. Инвалидность сейчас устанавливается до 16 лет. Первый раз ее дают детям с аутизмом до 7 лет, потом с 7 до 18. Теперь нам предстоит пройти комиссию в 16, а затем в 18 лет - многочисленные анализы, большая очередь…
- Как считаете, достаточно ли поддержки со стороны государства или нужны еще какие-то меры?
- Сложно что-то сказать. Когда остаешься один на один со своей проблемой, без поддержки, тяжело. Когда задумываешься о будущем, становится очень больно и страшно. А вдруг что-то случится? Я учу его всему, чтобы был самостоятельным, мог себя обслужить, потому что неизвестно, как повернется жизнь. Моя больная тема. У меня много знакомых с аутизмом, кому уже за 18, и им просто некуда идти. Таких мест, где бы заботились о людях с ограниченными возможностями, чтобы их было побольше. А я сама никогда не обращусь за помощью к государству. Моя попытка получить бесплатное питание в школу… Никогда не забуду. Чувство такое, словно милостыню выпрашивала, унижаясь. Невозможно выносить такие унижения. Приходится быть сильной, нужно вернее.
Что касается мамы, у нее третья стадия рака груди. Ей 73 года. После шести курсов химиотерапии дальнейшее лечение стало невозможным из-за тяжелой переносимости. Состояние сердца также вызывает опасения, учитывая ее возраст и проблемы с давлением.
Я благодарю Бога каждый день за то, что у нас есть свое жилье - самое главное. Сейчас трудно, морально устаю. Машина - мое спасение, отдушина, так сказать. Единственное место, где могу побыть одна, потому что другого личного пространства нет.
Отношение общества оставляет желать лучшего, не хватает понимания, часто сталкиваюсь с этим. Ну и, конечно, рост цен на лекарства, на продукты, на все…
|Диагноз - это не приговор
|
Полностью вылечить аутизм невозможно. Но, если вовремя поставить диагноз и начать грамотную корректирующую терапию, можно помочь ребенку освоить навыки самообслуживания и коммуникаций, научить его замечать других людей, контролировать эмоции, справляться со страхами.
Фото из семейного архива
