В Семее завершился чемпионат Казахстана по боксу среди мужчин и женщин. На ринги, установленные в спортивном комплексе «Абай арена», выходили свыше 370 боксеров из всех регионов страны, которые бились за награды чемпионата в новых весовых категориях, утвержденных World Boxing, а также за возможность попасть в состав сборной РК. Всего в чемпионате было проведено 339 боев.

Представители команд на открытии чемпионата / Фото instagram.com/boxingkazakhstan

Генеральный секретарь Казахстанской федерации бокса (КФБ) Мерей Акшалов перед стартом чемпионата Казахстана отметил, что по итогам соревнований будут определены кандидаты в национальную сборную Казахстана, ближайшим стартом которой станет чемпионат мира (2-13 декабря) под эгидой Международной боксерской ассоциации (IBA) в Дубае (Объединенные Арабские Эмираты). Также в конце января 2026 года пройдет чемпионат Азии, а главным стартом следующего года станут XX летние Азиатские игры, которые пройдут с 19 сентября по 4 октября 2026 года в японских городах Айчи и Нагоя. От участия в чемпионате РК были освобождены победители недавно прошедшего первого чемпионата мира под эгидой World Boxing в Ливерпуле (Англия).

Костанайскую область на чемпионате Казахстана представляли 15 боксеров - 12 мужчин и три женщины.

Результаты среди мужчин

Наиболее успешно из состава мужской сборной Костанайской области выступил Абдигалым Абдикерим, бившийся за награды в весовой категории до 65 кг. При этом он стал единственным из финалистов впервые организованного чемпионата Казахстана среди спортсменов до 22 лет, прошедшего в феврале в Талдыкоргане, вышедшим в полуфинал в Семее. В первом своем бою Абдикерим в 1/32 выиграл у Архата Тургынбека из Западно-Казахстанской области (5:0). Также уверенно он победил в втором бою Бахтияра Анарбаева из Туркестанской области, а затем прошел в 1/8 финала Алмаза Дуйсенкула из Жамбылской области и не оставил шансов в четвертьфинале Мухиту Нуркабылулы из Алматинской области (все - 5:0). А вот в полуфинале Абдигалым Абдикерим уступил вернувшемуся из профессионального бокса будущему чемпиону Санатали Тольтаеву из Мангистауской области - 1:4 и стал бронзовым призером чемпионата Казахстана.

Представлявший Костанайскую область в весовой категории до 50 кг Кирилл Шаровский в своем стартовом поединке, состоявшимся на стадии 1/8 финала, уступил двукратному чемпиону Казахстана Даниялу Сабиту из Западно-Казахстанской области, завоевавшему в Семее в итоге третий чемпионский титул. Бой был остановлен уже в первом раунде.

Судья международной категории IBA Узбек Казин из Костаная с лучшими боксерами и судьей чемпионата / Фото instagram.com/boxingkazakhstan

Выступавший в весовой категории до 55 кг бронзовый призер чемпионата Казахстана среди боксеров до 22 лет Жанибек Шербаев из Рудного, пройдя в 1/16 финала Жаркына Шайкена из Северо-Казахстанской области единогласным решением судей (5:0), в 1/8 финала уступил ставшему бронзовым призером Бексултану Боранбеку из Жамбылской области со счетом 1:4.

В этой же весовой категории еще один боксер из Костанайской области Бекзат Муссахан раздельным решением судей (3:2) выиграл в 1/16 финала у Султана Молдаша из Жамбылской области, но в следующем бою проиграл Актилеку Орынбасару из Кызылординской области (0:5).

В весовой категории до 60 кг нашу область также представляли два боксера, но оба выбыли из борьбы за награды чемпионата уже на стадии 1/16 финала - Орхан Османов проиграл Алихану Акпанбаеву из Павлодарской области (0:5), а Жасулан Тлеумбек уступил Джолдасу Женисову из Мангистауской области (1:4). Выступавший, как и Абдикерим, в весовой категории до 65 кг Ерасыл Калдарбек в первом бою на стадии 1/16 финала проиграл единогласным решением судей Баглану Турсынбаю из Кызылординской области.

На этой же стадии и с таким же счетом в весовой категории до 70 кг Денис Кучер из Рудного проиграл Мырзахану Мауленов из Астаны.

Выступавший в весовой категории до 80 кг Михаил Коханчик из Рудного в 1/8 финала встречался на ринге с Бакбергеном Алиаскаровым из Астаны, который уже в первом раунде получил рассечение, не позволившее ему продолжить поединок. Рефери остановил бой, и победа была присуждена Коханчику, на счету которого победа на чемпионате Казахстана в 2017 году над будущим чемпионом мира в профессионалах Жанибеком Алимханулы. А в бою за выход в полуфинал Михаил Коханчик уступил ставшему бронзовым призером Азамату Бектасу из Кызылординской области (0:5).

Призеры чемпионата Казахстана среди мужчин в категории до 65 кг / Фото instagram.com/boxingkazakhstan

В этой же весовой категории еще один боксер из Костанайской области Алихан Жакупов проиграл в первом бою на стадии 1/8 финала Нурканату Райысу из Мангистауская области (0:5).

Не смогли преодолеть стадию 1/8 финала представлявшие Костанайскую область в весовой категории свыше 90 кг Илья Медяник, проигравший раздельным решением судей Ерхану Бекзату из Абайской области - 2:3, и Данила Семенов, уступивший Салауату Тлекбаю из Мангистауской области - 0:5.

Победителями и призерами чемпионата Казахстана среди мужчин в своих весовых категориях стали представители 15-ти регионов республики:

до 50 кг - 1. Даниял Сабит (Западно-Казахстанская область), 2. Бекзат Алдамжаров (Актюбинская область), 3. Нурсултан Нуриденов (Западно-Казахстанская область), Нурзат Онгаров (Жамбылская область);

до 55 кг - 1. Сакен Бибосынов (Туркестанская область), 2. Нурсултан Алтынбек (Кызылординская область), 3. Тимур Кабдешов (Акмолинская область), Бексултан Боранбек (Жамбылская область);

до 60 кг - 1. Серик Темиржанов (Павлодарская область), 2. Бибарыс Жексен (Жамбылская область), 3. Оразбек Асылкулов (Акмолинская область), Даулет Молдашев (Абайская область);

до 65 кг - 1. Санатали Тольтаев (Мангистауская область), 2. Ертуган Зейнуллинов (Алматинская область), 3. Абдигалым Абдикерим (Костанайская область), Илья Калинин (Жамбылская область);

до 70 кг - 1. Абылайхан Жусупов (Карагандинская область), 2. Фарух Тохтасынов (Алматы), 3. Нурбек Мурсал (Алматы), Мухаммедсабыр Базарбайулы (Туркестанская область);

до 75 кг - 1. Сабыржан Аккалыков (Карагандинская область), 2. Тимур Нурсеитов (Астана), 3. Аман Конысбеков (Туркестанская область), Талгат Шайкен (Акмолинская область);

до 80 кг - 1. Ерасыл Жакпеков (Абайская область), 2. Диас Молжигитов (Жамбылская область), 3. Санжар-Али Бегалиев (Шымкент), Азамат Бектас (Кызылординская область);

до 85 кг - 1. Даулет Толемисов (Актюбинская область), 2. Султанбек Айбарулы (Алматы), 3. Бекзат Танатар (Шымкент), Даурен Мамыр (Шымкент);

до 90 кг - 1. Сагындык Тогамбай (Туркестанская область), 2. Нурмагамед Юсупов (Карагандинская область), 3. Данияр Рахымбердинов (Алматы), Онталап Рахманов (Кызылординская область);

свыше 90 кг - 1. Нурлан Сапарбай (Туркестанская область), 2. Аслан Елдибайулы (Кызылординская область), 3. Даниял Сапарбай (Туркестанская область), Нурасыл Асылхан (Шымкент).

Результаты среди женщин

А в женском турнире все три представительницы Костанайской области поднялись на пьедестал чемпионата РК. Чисто костанайским получился финальный бой в весовой категории до 80 кг.

Начав свои выступления в чемпионате с 1/8 финала, до решающего матча дошла Анастасия Рылина, одержав победы над Куралай Егенбайкызы из Жетысуской области - 5:0, Шугылой Налибай из Туркестанской области - 4:0 и Гюзаль Садыковой из Алматинской области - 4:1.

Финальный бой в категории до 80 кг: Надежда Рябец (в красном) - Анастасия Рылина / Фото instagram.com/boxingkazakhstan

Чуть короче был путь к финалу у Надежды Рябец, являющейся бронзовым призером чемпионата мира 2023 года. В Семее она выиграла у Дианы Магауевой из Алматы в четвертьфинале (5:0) и Жибек Жараскызы из Жамбылской области, бой с которой в полуфинале был остановлен судьей во втором раунде.

Уже в первом раунде финального поединка рефери дважды отсчитал нокдаун Рылиной, после чего остановил бой. В итоге Надежда Рябец удостоилась звания чемпионки Казахстана, а Анастасия Рылина завоевала серебряную медаль.

Надежда Рябец - чемпионка Казахстана / Фото instagram.com/boxingkazakhstan

Еще одну медаль завоевала в Семее Анастасия Баязитова, выступавшая в весовой категории до 70 кг. В четвертьфинале она выиграла у Роксоланы Валиевой из Акмолинской области - 4:1, а в полуфинале уступила Мадине Нуршаевой из Шымкента - 0:5 и стала бронзовым призером.

Победителями и призерами чемпионата Казахстана в своих весовых категориях среди женщин стали спортсменки из 14-ти регионов республики:

до 48 кг - 1. Айгерим Саттыбаева (Жамбылская область), 2. Анель Кудайберген (Жетысуская область), 3. Акбота Болат (Кызылординская область), Елянур Турганова (Алматы);

до 51 кг - 1. Жазира Оракбаева (Алматы), 2. Анита Адишева (Карагандинская область), 3. Жансая Рахымберды (Шымкент), Анжа Садуакасова (Павлодарская область);

до 54 кг - 1. Элина Базарова (Шымкент), 2. Жайна Шекербекова (Шымкент), 3. Сымбат Алиаскар (Жамбылская область), Анель Сакыш (Алматы);

до 57 кг - 1. Улжан Сарсенбек (Туркестанская область), 2. Карина Ибрагимова (Акмолинская область), 3. Айдана Забынбекова (Улытауская область), Виктория Байдукова (Жамбылская область);

до 60 кг - 1. Римма Волосенко (Астана), 2. Анар Турсунбек (Жетысуская область), 3. Евгения Графеева (Алматы), Аяжан Ермек (Карагандинская область);

до 65 кг - 1. Лаура Есенгельды (Шымкент), 2. Аружан Жанабаева (Туркестанская область), 3. Жасмин Кизатова (Карагандинская область), Акнар Ишанова (Западно-Казахстанская область);

до 70 кг - 1. Бахыт Сейдыш (Алматы), 2. Мадина Нуршаева (Шымкент), 3. Анастасия Баязитова (Костанайская область), Мерей Ибрагимова (Астана);

до 75 кг - 1. Валентина Хальзова (Астана), 2. Мария Сидоренко (Жетысуская область), 3. Назерке Болат (Жамбылская область), Азиза Исина (Карагандинская область);

до 80 кг - 1. Надежда Рябец (Костанайская область), 2. Анастасия Рылина (Костанайская область), 3. Жибек Жараскызы (Жамбылская область), Гузаль Садыкова (Алматинская область);

свыше 80 кг - 1. Валерия Аксенова (Акмолинская область), 2. Асель Токтасын (Алматы), 3. Дина Исламбекова (Шымкент), Панар Сейитханкызы (Алматы).

Лучшими боксерами завершившегося чемпионата Казахстана были признаны Сабыржан Аккалыков из Карагандинской области и Жазира Оракбаева из Алматы.

Призеры чемпионата Казахстана среди женщин в категории до 80 кг / Фото instagram.com/boxingkazakhstan

В общекомандном зачете сильнейшей стала сборная Туркестанской области, на счету которой четыре золотые награды, одна серебряная и три бронзовые. Команда Алматы с двумя золотыми, тремя серебряными и шестью бронзовыми медалями стала второй. А третье место у сборной Шымкента, завоевавшей в общей сложности две золотые медали, две серебряные и шесть бронзовых.

Сборная Костанайской области с одним «золотом», одним «серебром» и двумя «бронзами» в общекомандном зачете заняла седьмое место.